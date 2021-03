Η Μαρία Σάκκαρη έπιασε τρομερή απόδοση κόντρα στη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και πέρασε με περίπατο στον τέταρτο γύρο του Miami Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστας ισοπέδωσε με 6-0, 6-1 την 22χρονη Ρωσία (No. 126) και προκρίθηκε στη φάση των “16” της διοργάνωσης μέσα σε 67 λεπτά για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Σάκκαρη πήγε να πάρει το παιχνίδι χωρίς να χάσει κανένα γκέιμ, ωστόσο η Σαμσόνοβα πήρε το γκέιμ της τιμής στο φινάλε του αγώνα, ύστερα από 10 σερί χαμένα!

Στην επόμενη φάση, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Τζέσικα Πεγκούλα, πράγμα που σημαίνει ότι το έργο της θα είναι πολύ πιο δύσκολο.

Sakkari soars 🚀



The 4️⃣th time @mariasakkari has won a WTA main draw match dropping just one game! 👏#MiamiOpen pic.twitter.com/W8uHFW8WyI