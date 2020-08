Ο Κώστας Τσιμίκας έχει “κολλήσει” με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, κάτι που φαίνεται και από το video που πόσταρε η Λίβερπουλ.

Είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν στην Αθήνα, μετά την μετεγγραφή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φαίνεται πως βρήκε το νέο… κολλητό του στους “ρεντς”, μετά και την αποχώρηση του Λόβρεν.

“Αχώριστοι” Τσιμίκας και Σαλάχ: Έφθασαν μαζί και στην Αυστρία (video)

Τσιμίκας και Σαλάχ δείχνουν… αχώριστοι, όπως και φαίνεται και σε βίντεο από την προετοιμασία της Λίβερπουλ στην Αυστρία. Ένα bromance ξεκίνησε στη Λίβερπουλ.

Looks like Salah and Tsimikas are the new bromance. 😂 pic.twitter.com/Heg6QEEya4