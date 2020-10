Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Πάμπλο Κουέβας, για τον 2ο γύρο του Roland Garros με σκοπό να πάρει μια πρόκριση χωρίς… περιπέτειες, κόντρα στο νο 60. της παγκόσμιας κατάταξης.

Αντιμέτωπος με τον Ουρουγουανό, Πάμπλο Κουέβας, θα βρεθεί σήμερα (προγραμματισμένη ώρα έναρξης 17:00, αλλά αναμένεται να υπάρξει καθυστέρηση) ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικώντας πρόκρισης τον 3ο γύρο του Roland Garros.

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής (νο. 6 στον κόσμο), νίκησε με… απίστευτη ανατροπή τον Ισπανό, Χάουμε Μουνάρ με 3-2 σετ (4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4), ενώ ο Κουέβας (νο. 60 στην παγκόσμια κατάταξη) πέρασε με 3-1 το “εμπόδιο” του Ελβετού, Χένρι Λαακσόνεν(6-1, 2-6, 6-4, 6-2).

Τσιτσιπάς και Κουέβας έχουν συναντηθεί τρεις φορές στο παρελθόν, με τον Τσιτσιπά να πανηγυρίζει ισάριθμες νίκες και με πιο πρόσφατη την προηγούμενη εβδομάδα για το 2ο γύρο του Hamburg European Open, όταν επικράτησε 7-5, 6-4.

Είχαν προηγηθεί, η συνάντησή τους στο Εστορίλ (2019), με τον Τσιτσιπά να επικρατεί 6-3, 7-6(4) και να κατακτά τον πρώτο και μοναδικό, μέχρι σήμερα, «χωμάτινο» τίτλο της καριέρας του και το 2017 η αναμέτρησή τους στην Αμβέρσα όταν κέρδισε 6-1, 6-4 τον Ουρουγουανό στη φάση των «32» του τουρνουά.

Να σημειωθεί ότι ο Κουέβας, έχει κατακτήσει έξι τίτλους στην καριέρα του, όλους στην χωμάτινη επιφάνεια.

Ο αγώνας του Τσιτσιπά θα είναι ο τελευταίος της ημέρας στο “Philippe Chatrier”. Θα προηγηθούν τρεις αναμετρήσεις, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα υπάρξει καθυστέρηση στην ώρα έναρξης του.

Tsitsipas. Cuevas.



The right ingredients for an epic match-up.#RolandGarros pic.twitter.com/uILIXyHQl2