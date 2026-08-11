ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία η ενδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγο (11/08/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) την ΤΣΣΚΑ 1948, στον αγώνα ρεβάνς των προκριματικών του Conference League και ο Γιάκομπ Νίστρουπ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του “τριφυλλιού”.

Ο Λιβάι Γκαρσία θα κάνει ντεμπούτο ως βασικός για τον Παναθηναϊκό στο εκτός έδρας ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Conference League, ενώ ο Κάτρης θα συμπληρώσει την 4άδα της άμυνας των “πρασίνων”.

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Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Καμαρά, Ζαρουρί, Αντίνο, Γκαρσία και Ραστόντερ.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού: Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Γιάγκουσιτς, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Τετέι και Ντέσερς