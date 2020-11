ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Πειθαρχικό παράπτωμα από Μάικ Τζέιμς! Τον “πέταξε” εκτός ομάδας ο Ιτούδης

Ο Μάικ Τζέιμς φέρεται να υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι ο προπονητής της ρωσικής ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης τον… πέταξε εκτός 12άδας μέχρι νεωτέρας.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει λόγω τραυματισμών και τους Γιάνις Στρέλνιεκς και Ιβάν Ούχοφ, αλλά παρά τις ελλείψεις στα γκαρντ, η απόφασή του ήταν να μην συμπεριλάβει τον Τζέιμς στη 12άδα για το παιχνίδι με την Μπασκόνια στη Euroleague.

Το παράπτωμα του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ενώ μένει να φανεί το μέγεθος της τιμωρίας του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι αν θα μείνει εκτός για καιρό.

.@TheNatural_05, Janis Strelnieks and Ivan Ukhov will miss the game vs @Baskonia tonight. CSKA-2 guard Yuri Umrikhin is added to the roster again.#CSKAbasket pic.twitter.com/WirGFPo7ZX