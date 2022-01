Η δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο, για την… ελπίδα που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους ένα Μουντιάλ κάθε διετία, φέρνοντας ως παράδειγμα τους Αφρικανούς πολίτες που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και ανάγκασε τον πρόεδρο της FIFA να προχωρήσει σε διευκρινιστική δήλωση.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε την Τετάρτη (26/01) -μιλώντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο- πως η αύξηση εσόδων από ένα Μουντιάλ που θα διεξάγεται ανά διετία, θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους Αφρικανούς, αντί να μεταναστεύσουν και να βρουν «θάνατο στη θάλασσα, προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο».

Μια δήλωση που προκάλεσε σάλο και πολλές συζητήσεις και ανάγκασε τον Τζιάνι Ινφαντίνο να κάνει μια νέα τοποθέτηση, για να… ηρεμίσει την κατάσταση.

Σε μήνυμά του ο Ινφαντίνο τόνισε πως αυτό που είπε ήταν ένα γενικότερο σχόλιο και ότι δεν αφορούσε μόνο την Αφρική, ενώ δεν το συνδέει άμεσα με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ ανά δύο χρόνια.

«Δεδομένου ότι κάποιες αναφορές μου που έγιναν στο Συμβούλιο της Ευρώπης νωρίτερα σήμερα φαίνεται να έχουν παρερμηνευθεί και μεταδοθεί εκτός του γενικότερου πλαισίου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ομιλία μου, το γενικότερο μήνυμά μου είναι ότι ο καθένας που βρίσκεται σε μια θέση λήψης αποφάσεων, έχει την ευθύνη να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρώπων ανά τον κόσμο», ανέφερε.

«Αν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, αλλά φυσικά όχι μόνο σε αυτή την ήπειρο, θα επιτρέψει στους ανθρώπους να πάρουν αυτές τις ευκαιρίες στις χώρες τους. Ήταν ένα γενικότερο σχόλιο, το οποίο δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την πιθανότητα να παίξουμε το Μουντιάλ ανά δύο χρόνια» υπογράμμισε ακόμη ο Ινφαντίνο.

I wish to clarify that, in my speech, my more general message was that everyone in a decision-making position has a responsibility to help improve the situation of people around the world.