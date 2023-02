Ο Λούκα Ντόντσιτς πανηγύρισε τον θρίαμβο της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Λίβερπουλ για το Champions League, γεγονός που δεν άρεσε στον Τζορτζ Πάπας του Ολυμπιακού.

Ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Τζορτζ Πάπας, είναι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ και για χάρη της αγγλικής ομάδας έκανε… εχθρό του τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς πανηγύρισε τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 5-2 στο Άνφιλντ, γράφοντας “Ζήτω η Μαδρίτη και τίποτε άλλο”, με κεφαλαία γράμματα και τέσσερα θαυμαστικά.

Αυτό το tweet ήταν αρκετό για να προκαλέσει την… αντίδραση του Πάπας, που απάντησε λέγοντας: “Είμαστε πλέον εχθροί”.

We are now enemies https://t.co/MURnDZ3BCR