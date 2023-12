Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί σεζόν καριέρας με την Αλκμάαρ και βρίσκεται ξανά στην ενδεκάδα του μήνα στην ολλανδική Eredivisie, έχοντας αυτή τη φορά μαζί του και έναν ακόμη Έλληνα, τον Βασίλη Μπάρκα της Ουτρέχτης.

Με 22 γκολ ήδη στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και μεταξύ των κορυφαίων της Ευρώπης, συνεχίζοντας ακάθεκτος και το μήνα Δεκέμβριο με την Αλκμάαρ.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις έχει πραγματοποιήσει και ο Βασίλης Μπάρκας ως βασικός τερματοφύλακας της Ουτρέχτης, με αποτέλεσμα να βρεθεί με τη σειρά του, για πρώτη φορά, στην καλύτερη ενδεκάδα της ολλανδική Eredivisie.





Het Eredivisie Elftal van de Maand December op basis van Opta data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match pic.twitter.com/CtTCvc8LB6