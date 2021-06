Η Ένωση Παικτών της Euroleague και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξέφρασαν το σεβασμό τους για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος σήμερα (26/6) αποχώρησε οριστικά από την ενεργό δράση στο μπάσκετ.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασής του ν΄ αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ο σύλλογος παικτών της Euroleague (ELPA) αποχαιρέτησε τον σπουδαίο παίκτη μ΄ ένα ποστ στο Twitter.

«Μα τι καριέρα! Ήσουν έμπνευση για πολλούς νέους παίκτες και θα παραμείνεις ένας θρύλος του αθλήματος. Θα λείψεις από το μπάσκετ. Καλή τύχη στα επόμενα βήματα της ζωής σου, Βασίλη Σπανούλη» αναφέρει χαρακτηριστικά το σχόλιο του συλλόγου των παικτών της Euroleague.

What a career! You inspired many young players and will remain a true legend of our game. The game will miss you. Best of luck in the next steps of your life Vassilis Spanoulis 🙏 pic.twitter.com/7brd98LLac