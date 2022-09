Αντί να τιμήσουν τη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ, έκαναν ένα χειροκρότημα… αποδοκιμασίας! Για μια ακόμη φορά, οι οπαδοί της Σέλτικ έκαναν γνωστά τα συναισθήματά τους κατά της βασιλικής οικογένειας, εκφράζοντας την αντίθεση τους στο θεσμό, πριν τον αγώνα της ομάδας με τη Σεντ Μίρεν.



Το… ποδόσφαιρο της Μεγάλης Βρετανίας βρήκε πολλούς τρόπους, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ. Το ενός λεπτού σιγή, η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, αλλά και το μαζικό χειροκρότημα των οπαδών πριν τη σέντρα κάποιου αγώνα είτε στο 7οό του λεπτό (όσα τα χρόνια της βασιλείας της).

Στο Σεντ Μίρεν – Σεντ Μίρεν οι αρχές του πρωταθλήματος αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ με ενός λεπτού χειροκρότημα, αλλά οι φίλοι Σέλτικ ήταν προετοιμασμένοι.

Όταν άρχισε το “τελετουργικό” -με τους φιλάθλους να χειροκροτούν- οι οπαδοί των “καθολικών” άρχισαν να τραγουδούν ρυθμικά «αν μισείτε τη βασιλική οικογένεια βαρέστε παλαμάκια», ενώ σήκωσαν και το αντίστοιχο πανό.

Θυμίζουμε ότι χθες (17.09) η Ρέιντζερς αντιμετώπισε τη Νταντί Γιουνάιτεντ στο Άιμπροξ για την 7η αγωνιστική του σκωτσέζικου πρωταθλήματος και οι οπαδοί των φιλοξενούμενων -κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής- άρχιζαν να τραγουδάνε ένα υβριστικό σύνθημα κατά της Βασίλισσας Ελισάβετ.

🎥 Section of the Celtic fans’ response to the minute’s applause for Queen Elizabeth II…#cinchPrem pic.twitter.com/p9PPte8OdK