Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: Ισοπαλία με χαμένους και τους δύο στις Σέρρες

Ο Άρης άντεξε και με 10 παίκτες κόντρα στον Πανσερραϊκό, αλλά έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει στην 6η θέση της βαθμολογίας της Super League, μένοντας στην ισοπαλία με 0-0 στις Σέρρες.

Σε ένα “ανοιχτό” ματς για την 25η αγωνιστική της Super League, με σημαντικές ευκαιρίες για ένα γκολ, τόσο ο Άρης, όσο και ο Πανσερραϊκός δεν κατάφεραν να σκοράρουν και να φθάσουν σε ένα σημαντικό “τρίποντο” στη “μάχη” που δίνουν για την έξοδο στην Ευρώπη και την αποφυγή του υποβιβασμού αντίστοιχα.

Μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο με ελάχιστες φάσεις για γκολ, οι δύο ομάδες έκαναν ένα δεύτερο ματς… ροντέο, με τους “κίτρινους” να μένουν με παίκτη λιγότερο στο 59′, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Τεχέρο, για φάουλ ως τελευταίος παίκτης, αλλά να έχουν δοκάρι και σημαντικές φάσεις για να φύγουν με το διπλό από τις Σέρρες.

Ο Πανσερραϊκός από την άλλη πλευρά, “σφυροκόπησε” ανά διαστήματα την εστία των φιλοξενούμενων, αλλά ο Αθανασιάδης έκανε φοβερό ματς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και κράτησε έστω την ισοπαλία στο ματς.

Ο Άρης έφθασε έτσι τους 30 βαθμούς και “έπιασε” τον ΟΦΗ στην 6η θέση, αλλά έδωσε την ευκαιρία στο Λεβαδειακό να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας στην 5η θέση, ενώ ο Πανσερραϊκός συνέχισε την καλή πορεία του τελευταίου διαστήματος, αλλά δεν κατάφερε να “ξεκολλήσει” από την τελευταία θέση της Super League.

Οι συνθέσεις στο Πανσερραϊκός – Άρης

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (64′ Γκελασβίλι), Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά (78′ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν

Άρης: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Τεχέρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Μορόν (77′ Κουαμέ), Αλφαρέλα (77′ Γιαννιώτας), Μπουσαΐντ (63′ Δώνης), Ντούντου (63′ Φαντιγκά)