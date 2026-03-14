ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1: «Μοιρασιά» στη Λάρισα και «ανοιχτοί λογαριασμοί» ενόψει των πλέι άουτ της Super League

Η ΑΕΛ Novibet και ο Αστέρας Τρίπολης “μοιράστηκαν” γκολ, δοκάρια και βαθμούς στη Λάρισα, μένοντας στην ισοπαλία με 1-1 για την 25η αγωνιστική της Super League και λίγο πριν ξεκινήσουν τις “μάχες” για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο Αστέρας Τρίπολης έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των 4 ηττών στη Super League, αλλά παρότι προηγήθηκε μέσα στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, δεν κατάφερε να φθάσει στη νίκη, με την ΑΕΛ Novibet να ισοφαρίζει στη συνέχεια και να διατηρεί την απόσταση των δύο ομάδων στη βαθμολογία της Super League.

Το παιχνίδι είχε δύο όψεις στην AEL FC Arena, με τον Αστέρα Τρίπολης να ξεκινάει πιο δυνατά, να σκοράρει πρώτος με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο και να έχει δοκάρι με τον Αλμύρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, για να πάρει προβάδισμα νίκης.

Στο δεύτερο μέρος όμως, ήταν η σειρά της ΑΕΛ Novibet να βρει ένα γκολ από στημένη μπάλα, με τον Σαγκάλ να ισοφαρίζει από τη βούλα του πέναλτι στο 55′ και τον Μασόν να έχει δοκάρι για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του λίγο αργότερα.

Το σκορ δεν άλλαξε όμως μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία με 1-1, η οποία και διατηρεί τους Λαρισαίους στο +5 από τους Αρκάδες στη βαθμολογία της Super League, μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Θα ακολουθήσουν βέβαια τα πλέι άουτ για την ΑΕΛ Novibet και τον Αστέρα Τρίπολης, οι οποίοι και αναμένεται να “παλέψουν” για να αποφύγουν τις τελευταίες θέσεις, που ακολουθούν στη δεύτερη κατηγορία.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

AEΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Φεριγκρά, Μασόν (87′ Αποστολάκης), Σουρλής (82′ Πέρεθ), Ατανάσοφ (70′ Ναόρ), Όλαφσον, Κακουτά (70′ Πασάς), Τούπτα (87′ Μούργος), Σαγάλ

Αστέρας Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71′ Λάσκαρης), Σίπτσιτς, Σιλά, Εμμανουηλίδης (66′ Κετού), Αλμύρας, Μουνιόθ (86′ Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Τσιντέρα (86′ Μακέντα)