Βαθμολογία UEFA: Η χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας και ο μεγάλος στόχος του 5/5

Μία νίκη και δύο ισοπαλίες ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων το βράδυ της Πέμπτης (20.08.2026) στα κύπελλα Ευρώπης, αποτελέσματα που μεταφέρονται και στη βαθμολογία της χώρας στο ranking της UEFA.

Ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Παναθηναϊκός “λιποθύμησε” στο τέλος απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε και έφερε 2-2 στο ΟΑΚΑ, ενώ ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα από την Μπραν μέσα στην Τούμπα (1-1). Tα αποτελέσματα αυτά, προσέφεραν 400 βαθμούς στη χώρα μας, στη βαθμολογία της UEFA.

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Η Ελλάδα παρέμεινε έτσι στη 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής την 11η Τσεχία, παρά τις απώλειες των άμεσων ανταγωνιστών της.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση με 42.012 βαθμούς, διατηρώντας ωστόσο και τους πέντε εκπροσώπους της (5/5), κάτι που θέλει να διατηρήσει μπαίνοντας στις League Phases των διοργανώσεων της UEFA. Η απόσταση από την 11η Τσεχία (η οποία έχει 44.325 βαθμούς με 4/5 ομάδες) μειώθηκε ελαφρώς, καθώς οι Τσέχοι συγκέντρωσαν μόλις 100 βαθμούς.

Πέρα από την ισοπαλία της Χράντετς με τον Παναθηναϊκό, η Βικτόρια Πλζεν ηττήθηκε με 3-0 από τον Ερυθρό Αστέρα στα πλέι οφ του Europa League, ενώ η Γιάμπλονετς έχασε με 1-0 από τη Ρέιντζερς στα πλέι οφ του Conference League.

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Η 10η Πολωνία κλείδωσε το Europa League με τις Γιαγκελόνια (4-0 την Ιμπέρια) και Λεχ Πόζναν (7-0 την Τουν). Πιθανότατα ωστόσο θα χάσει ομάδα, καθώς η Γκόρνικ Ζάμπρζε ηττήθηκε 3-2 εντός έδρας από τη Μονακό.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 48.275

10. Πολωνία 44.725

11. Τσεχία 44.225

12. Ελλάδα 42.012

13. Δανία 37.556

14. Νορβηγία 35.412