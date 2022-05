Η Βιγιαρεάλ υποδέχεται το βράδυ τη Λίβερπουλ (22:00 / Newsit.gr /COSMOTE Sport 1) στη ρεβάνς του 2-0 του «Άνφιλντ» με φόντο τον τελικό του Champions League – Το ματς ενδιαφέρει άμεσα και τον Ολυμπιακό.

Θα μπορέσει η Λίβερπουλ να “τσεκάρει” απόψε το… εισιτήριο της για το Παρίσι ή η Βιγιαρεάλ θα αποκλείσει ένα ακόμα “μεγάλο” όνομα του Champions League, εκμεταλλευόμενη την έδρα της. Το σίγουρο είναι ένα… απόψε το βράδυ θα μάθουμε την πρώτη ομάδα που θα περάσει στον τελικό της “λαμπερής” διοργάνωσης.

Η Λίβερπουλ δείχνει να είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, καθώς στις… βαλίτσες της έχει τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Βιγιαρεάλ, μέσα στο “Άνφιλντ”. Ωστόσο, η εξαιρετική εντός έδρας εικόνα του «κίτρινου υποβρυχίου» (12 ματς αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις/τελευταία ήττα 1-2 από τη Μπαρτσελόνα στις 27/11) προκαλεί αισιοδοξία στο… αουτσάιντερ.

🟡🔴 Liverpool bossed it at Anfield. What will happen at La Cerámica? 🤷#UCL pic.twitter.com/GgTPsRUmdf