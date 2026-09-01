Βόλος – Καλαμάτα 2-2: Μοιρασιά στην χορταστική πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Βόλος και Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο στην πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και μοιράστηκαν από ένα βαθμό στο κυνήγι της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Η Καλαμάτα κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 στην έδρα του Βόλου, όμως οι Θεσσαλοί κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς για να διαμορφώσουν το τελικό 2-2 και να κάνουν χορταστική την πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ο Μπόλιβαρ στο 26′ άνοιξε το σκορ για την Καλαμάτα πλασάροντας σε κενή εστία μετά την ασίστ του Μπονέτο. Ο Μπονέρο έγινε σκόρερ στο 38′ με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή για να κάνει το 0-2 για τη «Μάυρη θύελλα» και να δώσει ισχυρό προβάδισμα για το τρίποντο.

Ο Βόλος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και αρχικά μείωσε σε 1-2 με τον Ουρτάδο στο 74′ για να βάλει «φωτιά» στο ματς. Όλα ξεκίνησαν από πανέμορφη ασίστ του Λάμπρου. Ο Γκονζάλες στο 83′ με τρομερή εκτέλεση φάουλ έφερε στα ίσα το ματς και «έγραψε» το τελικό 2-2 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό και θα έχουν ακόμα τρεις αγώνες στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας για να μαζέψουν βαθμούς για να συνεχίσουν στα νοκ άουτ.

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Βόλος: Κοσέλεφ, Γρόσδης (58′ Κόμπα), Ελ Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (65′ Τζόκα), Μπαρέ, Ρεφατλάρι, Χαραλαμπόγλου (58′ Λυκουρίνος), Φουρτάδο (40′ Ουρτάδο), Γκονζάλες, Κρεσπί (58′ Λάμπρου).

Καλαμάτα: Βασιλιέβιτς, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Καρεάσο (46′ Μορέιρα), Λιατσικούρας, Χάμζα (64′ Μουζάκης), Μπονέτο (64′ Μαρτίν), Μπολίβαρ, Σίγκουρντσον (46′ Πινιέιρο).