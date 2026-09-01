Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 χρόνων στους Καταλανούς
Ο Γκαμπριέλ Zεσούς
Ο Γκαμπριέλ Zεσούς με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα/ FCBarcelona.com
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Η Μπαρτσελόνα έψαχνε έναν ακόμα επιθετικό για να «κλείσει» την επιθετική της γραμμή και ο Γκαμπριέλ Ζεσούς ήταν ο εκλεκτός με τη μεταγραφή του από την Άρσεναλ να ανακοινώνεται και επίσημα.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς στα 29 του θα φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και θα αποχαιρετήσει την Αγγλία στην οποία αγωνίστηκε τα τελευταία εννιά χρόνια. Τα πέντε τα πέρασε στην Μάντσεστερ Σίτι και τα άλλα τέσσερα στην Άρσεναλ.

Σε 243 αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη είχε 79 γκολ και 45 ασίστ, ενώ με την Εθνική Βραζιλίας έχει αγωνιστεί σε 64 ματς και έχει βρει δίχτυα 19 φορές.

Η Μπαρτσελόνα έδωσε 10.000.000 ευρώ στην Άρσεναλ για να κάνει δικό της τον Βραζιλιάνο επιθετικό, που θα καλύψει το κενό του Φεράν Τόρες.

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Αθλητικά
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