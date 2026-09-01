Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Γιάννη Αποστολάκη του ΟΦΗ

Ο Γιάννης Αποστολάκης εντυπωσιάζει με τη φανέλα του ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του, μετά και τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Χρήστου Μουζακίτη και ο Γιάννης Αποστολάκης του ΟΦΗ είναι στους υποψήφιους για να γίνει παίκτης των Πειραιωτών.

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Ο 21χρονος μπορεί να αγωνιστεί ως φουλ μπακ, ως χαφ, αλλά και ως εξτρέμ και αυτό είναι που έχει δελεάσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ασχοληθεί με την περίπτωσή του και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κάνει την κίνησή του για να τον πάρει από τους Κρητικούς.

Σε περίπτωση απόκτησης του Αποστολάκη το πλάνο είναι να παραμείνει κανονικά στο ρόστερ και να μη δοθεί δανεικός.

Ο Αποστολάκης σε 87 εμφανίσεις που έχει με τον ΟΦΗ έχει σκοράρει 3 φορές και έχει μοιράσει 1 ασίστ.