Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Χιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με το Footmercato

Ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με το Footmercato, το οποίο μετέδωσε ότι οι πράσινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Χιρόνα για τον Μαροκινό.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των φίλων των πρασίνων, με το γαλλικό Μέσο, να αναφέρει ότι ο 26χρονος χαφ είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στην Ελλάδα για το τριφύλλι.

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Ο Ουναΐ αν τελικά γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι δεδομένα ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Νίστρουπ.

Ο χρόνος πιέζει τον Παναθηναϊκό, καθώς η μεταγραφή του Μαροκινού χαφ πρέπει να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να προλάβει η ομάδα να τον δηλώσει στη λίστα για τη League Phase του Conference League.

Ο Αζεντίν Ουναΐ τη σεζόν 2024/25 που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 37 ματς είχε 5 γκολ και 7 ασίστ και πρόλαβε να γίνει από τους πιο αγαπητούς παίκτες των φιλάθλων, οι οποίοι θέλουν να τον δουν ξανά με την πράσινη φανέλα.