Ο Κίλιαν Εμπαπέ φέρεται να είχε συνάντηση με τη διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία και ζήτησε να του επιτραπεί να αποχωρήσει από την ομάδα, στο τέλος της σεζόν.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια με τους Παριζιάνους, αλλά δεν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του κι έτσι ενημέρωσε ήδη την ομάδα για την πρόθεσή του να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2021.

Το όνομα του Εμπαπέ ήταν από τα πιο “καυτά” τα δύο τελευταία μετεγγραφικά καλοκαίρια, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, αλλά και τη Λίβερπουλ να εμφανίζονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την απόκτησή του.

Ο ίδιος έβαλε τέλος στα σενάρια, τονίζοντας ότι θέλει να αγωνιστεί και φέτος στο Παρίσι, αλλά αυτή φαίνεται ότι θα είναι και η τελευταία του σεζόν στην ομάδα, με την οποία έχει 90 γκολ και 51 ασίστ σε 124 παιχνίδια.

Kylian Mbappe has told PSG he wants to leave at the end of the season, according to The Times 😱 pic.twitter.com/d5EJfljuID