Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στο Μπερναμπέου για το ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα και έβαλε… φωτιές για πιθανή επιστροφή του στη “Βασίλισσα”.

Κι αυτό γιατί δημοσιογράφος που βρίσκεται στο περιβάλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ και παρακολούθησε μάλιστα μαζί του τον αγώνα, δήλωσε με βεβαιότητα ότι ο CR7 θέλει να αγωνιστεί ξανά στους “μερένγκες”.

Cristiano celebrating Real Madrid’s win against Barcelona at the Bernabéu. #ElClasico pic.twitter.com/mjpDXfm5xs