Ο Χάμες Ροντρίγκες «είναι ένα από τα τελευταία “καθαρά” 10αρια του ποδοσφαίρου», σύμφωνα με τον Σεσκ Φάμπρεγκας.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας συμμετείχε -όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «As»- σε μία συζήτηση με τους followers του στο Twitter και σχολίασε τον ρόλο του “δεκαριού” στο ποδόσφαιρο των ημερών μας, κάνοντας αναφορά στον Χάμες Ροντρίγκες του Ολυμπιακού.

«Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Η εικόνα του τυπικού νούμερου “10” φαίνεται όλο και λιγότερο. Αν και υπάρχουν ακόμα τέτοιοι τύποι παικτών, πιστεύω ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικά από τους προπονητές. Αν μιλάμε για το τυπικό-καθαρό νούμερο “10” είναι παίκτες όπως ο Κακά ή ο Ρουί Κόστα ή ο Οζίλ ή ο Χάμες Ροντρίγκες. Η πραγματικότητα είναι ότι το ποδόσφαιρο απομακρύνεται από αυτόν τον τύπο παικτών, το νούμερο “10” χρησιμοποιείται πλέον με εντελώς διαφορετικό τρόπο», ανέφερε ο 35χρονος Ισπανός.

Να αναφέρουμε ότι ο Σεσκ Φάμπρεγκας υπέγραψε την 1η Αυγούστου διετές συμβόλαιο με την Κόμο, ομάδα της ιταλικής Serie B.

If you are referring to the typical number 10 like Kaka, Rui Costa, Ozil, James Rodríguez etc… the reality is that football is growing away from these type of players, the number 10 now is used in a completely different way. https://t.co/gyqkd08nV3