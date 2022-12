Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, Εμιλιάνο Μαρτίνες, επέστρεψε στη γενέτειρα του, Μαρ ντελ Πλάτα, και αποθεώθηκε από 150 χιλιάδες άτομα για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2022 που βοήθησαν την αλμπισελέστε να ανέβει στην κορυφή του κόσμου.

Περίπου 150.000 άτομα συγκεντρώθηκαν σε μια παραλία της πόλης της Αργεντινής, που αποτελεί παραδοσιακό τόπο συγκέντρωσης, για να υποδεχθούν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες σαν ήρωα.

Οταν ανέβηκε στην «σκηνή», ο 30χρονος τερματοφύλακας της Αργεντινής, ο οποίος ανακηρύχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δήλωσε υπερήφανος που είναι ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής από την πόλη του: «Οχι μόνο για εμένα, αλλά για όλα τα παιδιά, τους μικρούς τερματοφύλακες, που ονειρεύονται να πάνε για το 4ο αστέρι».

Για την ψυχοφθόρα διαδικασίας των πέναλτι, τόνισε ότι φρόντισε ν΄αποσπά την προσοχή των Γάλλων. που σούταραν από την «άσπρη βούλα», όπως είχε κάνει το 2021 στο Κόπα Αμέρικα που κατέκτησε η Αργεντινή στην Βραζιλία.

«Στα πέναλτι γίνομαι δυνατός και ξέρω ότι οι άνθρωποι με σέβονται, το ξέρω γιατί μου το έχουν πει αντίπαλοι παίκτες», είπε ο Μαρτίνες και πρόσθεσε: «Και όταν πρόκειται για το πρώτο πέναλτι ενός τελικού Μουντιάλ, ξέρεις ότι ο άλλος θα είναι πολύ νευρικός, οπότε προσπαθώ να σπρώξω την μπάλα λίγο μακριά, να του μιλήσω»…

Στην συνέχεια και κατόπιν… λαϊκής απαίτησης, προκάλεσε… πανζουρλισμό, όταν μιμήθηκε τις κινήσεις που έκανε στον τελικό, με τα μικρά χορευτικά βήματα, μετά τα χαμένα πέναλτι των Γάλλων.

