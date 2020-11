Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο Χιμένες της Γουλβς μετά το σοκαριστικό του τραυματισμό (video)

«Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για λίγες μέρες, μέχρι να αρχίσει την αποθεραπεία του» αναφέρει στην ανακοίνωση της η Γουλβς.

Ο Ραούλ Χιμένες τραυματίστηκε στο 15’ του Άρσεναλ – Γουλβς (1-2), έπειτα από πολύ δυνατή σύγκρουση -κεφάλι με κεφάλι- με τον Νταβίντ Λουίζ των γηπεδούχων.

Ο Μεξικανός επιθετικός της Γουλβς έχασε αρχικά τις αισθήσεις του κι αφού μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου, μετά από λίγο διακομίσθηκε σε νοσοκομείο του Λονδίνου για εξετάσεις.

Ο Χιμένες υπέστη κάταγμα στο κρανίο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. «Ο Ραούλ νιώθει καλά μετά την επέμβαση που του έγινε σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Έκτοτε έχει δει τη σύντροφό του, Ντανιέλα και τώρα ξεκουράζεται. Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για λίγες μέρες, μέχρι να αρχίσει την αποθεραπεία του» αναφέρει η Γουλβς στην καθησυχαστική της ενημέρωση.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We’re all with you, @Raul_Jimenez9.