Ο Λιονέλ Μέσι είναι κι επίσημα ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, κατακτώντας το βραβείο για το 2021 και για 7η φορά στην τεράστια καριέρα του.

Μετά από μία τρομερή σεζόν με την Μπαρτσελόνα, αλλά κυρίως με την Εθνική Αργεντινής, ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος της χρονιάς από το περιβόητο διαγωνισμό του France Football και της FIFA.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Με την 7η Χρυσή Μπάλα δε, ο Μέσι αύξησε και τη διαφορά του από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, με πέντε βραβεία, αλλά αυτή τη φορά δεν βρέθηκε καν στην τελική τριάδα, μένοντας στην έκτη θέση.

Η τελική τριάδα

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου)

Ζορζίνιο (Τσέλσι, Ιταλία)

Οι αρχικοί υποψήφιοι

Θέσαρ Αθπιλικουέτα (Ισπανία, Τσέλσι)

Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία, Ίντερ)

Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία, Ρεάλ)

Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία, Γιουβέντους)

Κέβιν ντε Μπρόινε (Βέλγιο, Μάντσεστερ Σίτι)

Τζιόρτζιο Κιελίνι (Ιταλία, Γιουβέντους)

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Γιουβέντους)

Ρουμπέν Ντίας (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Μίλαν)

Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Φιλ Φόντεν (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)

Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία, Ντόρτμουντ)

Ζορζίνιο (Ιταλία, Τσέλσι)

Χάρι Κέιν (Αγγλία, Τότεναμ)

Ενγκολό Καντέ (Γαλλία, Τσέλσι)

Σιμόν Κιάερ (Δανία, Μίλαν)

Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Πολωνία, Μπάγερν)

Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο, Ίντερ)

Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία, Μάντσεστερ Σίτι)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή, Ίντερ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα)

Λούκα Μόντριτς (Κροατία, Ρεάλ)

Ζεράρ Μορένο (Ισπανία, Βιγιαρεάλ)

Μέισον Μάουντ (Αγγλία, Τσέλσι)

Νεϊμάρ (Βραζιλία, Παρί)

Πέδρι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)

Ραχίμ Στέρλινγκ (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)

Λουίς Σουάρες (Ουρουγουάη, Ατλέτικο)