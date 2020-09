Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποβλήθηκε από το US Open, μετά από χτύπημα μια επόπτριας γραμμών με μπαλάκι που πέταξε προς τα πίσω από τα νεύρα του, γεγονός που οι οπαδοί του δεν φαίνεται να είδαν με καλό μάτι.

Μία αγγλική ιστοσελίδα αποκάλυψε τα social media της επόπτριας και οι αναρτήσεις της “γέμισαν” κατευθείαν με χυδαία και υβριστικά σχόλια εναντίον της, επειδή βρέθηκε στην… πορεία της μπάλας του Τζόκοβιτς.

“Βόμβα” στο US Open: Αποβλήθηκε ο Τζόκοβιτς μετά από χτύπημα επόπτριας (video)

Η ίδια δεν έχει καμία ευθύνη φυσικά για την απόφαση του US Open, το οποίο από την πλευρά του εφάρμοσε απλώς τους κανονισμούς, αλλά ο αποκλεισμός το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης από ένα τόσο σπουδαίο τουρνουά, φαίνεται ότι ήταν λόγος για το… ξέσπασμα και την επίθεση των οπαδών στα social media.

Line judge struck by ball hit by Djokovic bombarded with death threats



Sick monster lefty liberal cancel culture! I hope they track them all and sue them! And hey #Twitter and #Facebook Allowed this trash to go thru I see! 😤 Freaking Hypocrites! https://t.co/NWkvCASyeI