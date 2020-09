Απίστευτη εξέλιξη στο US Open, με τον κάτοχο του τίτλου Νόβακ Τζόκοβιτς να αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης, εξαιτίας μίας αντίδρασής του στο παιχνίδι κόντρα στον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστα χτύπησε εκνευρισμένος την μπάλα μετά από ένα χαμένο πόντο, κι αυτή χτύπησε μία επόπτρια γραμμών του αγώνα, με αποτέλεσμα την τιμωρία του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τζόκοβιτς αποβλήθηκε έτσι από το τουρνουά, στο οποίο δεν συμμετέχουν λόγω τραυματισμού οι Φέντερερ και Ναδάλ. Ως εκ τούτου άνοιξε πλέον ο “δρόμος” για νέο νικητή σε Γκραν Σλαμ, μετά το φοβερό σερί του “Big 3” τα τελευταία χρόνια.

