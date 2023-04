Ο Ζαν Νταβίντ Μπογκέλ της Αλ Ουεντά “πλήγωσε” τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Αλ Νασρ, πετυχαίνοντας το γκολ που οδήγησε στον αποκλεισμό τους από το King’s Cup και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φαίνεται ότι δεν το… ξέχασε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπογκέλ υποστήριξε ότι τον χαιρέτησε και του ζήτησε τη φανέλα, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε όρεξη και τον περιφρόνησε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος επιθετικός τόνισε: «Με εξέπληξε η στάση του, απογοητεύτηκα. Του είπα ότι είμαι θαυμαστής του και του ζήτησα τη φανέλα του. Με χαιρέτησε χωρίς να με κοιτάξει στα μάτια, ήταν πολύ περιφρονητικός. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν αναστατωμένος και ούρλιαζε στους συμπαίκτες του. Είναι πολύ ανταγωνιστικός και καταλαβαίνω ότι ήταν απογοητευμένος από την ήττα».

