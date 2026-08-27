Η Hyundai θα ανανεώσει ή και θα λανσάρει 40 νέα μοντέλα στην Ευρώπη έως το 2030

Πολύ σημαντικές αποκαλύψεις έκανε η Hyundai στην Ημέρα Επενδυτών για το 2026.

Η κορεατική μάρκα επιβεβαίωσε τον στόχο της για 5,55 εκατομμύρια παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων για το 2030, που αντιπροσωπεύει ένα παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 6%.

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Επίσης, τα εξηλεκτρισμένα οχήματα θα φτάσουν το 60% του μείγματος πωλήσεων έως το 2030, από 23% το 2025.

Και δεν είναι μόνο αυτό, καθώς η Hyundai θα λανσάρει ή θα ανανεώσει πάνω από 100 οχήματα παγκοσμίως έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων 58 λανσαρισμάτων στη Βόρεια Αμερική, 49 στην Κορέα, 41 στην Ευρώπη, 26 στην Ινδία και 22 στην Κίνα.

Τα πρώτα από αυτά τα προϊόντα έρχονται σύντομα, συμπεριλαμβανομένων του ολοκαίνουργιου ELANTRA, του ολοκαίνουργιου IONIQ 3, των ολοκαίνουργιων TUCSON και TUCSON Hybrid, του πρώτου SANTA FE EREV, ενός ολοκαίνουργιου SUV κατηγορίας Α για την Ινδία, ενός ολοκαίνουργιου παγκόσμιου SUV κατηγορίας Β και ενός ολοκαίνουργιου SUV κατηγορίας Β για την Ευρώπη.

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Σημειώνω ότι με περισσότερες από 10 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις, το TUCSON είναι το πιο επιτυχημένο παγκόσμιο όνομα της Hyundai.

Το νέο SANTA FE EREV θα φτάσει το πρώτο εξάμηνο του 2027, και αναμένεται να προσφέρει συνολική αυτονομία άνω των 960 χλμ.

Παράλληλα, εντυπωσιακή θα είναι η παρουσία της Hyundai σε τομείς όπου υποεκπροσωπείται σήμερα. Αυτά τα τμήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 29% όλων των πωλήσεων αυτοκινήτων, αναδεικνύοντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτά περιλαμβάνουν ένα μεσαίου μεγέθους pickup, και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Η δε σειρά υψηλών επιδόσεων N της Hyundai θα προσθέσει νέα μοντέλα, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει σε 100.000 μονάδες ετήσιων πωλήσεων έως το 2030.

Στην Ευρώπη, η εταιρεία θα καλύψει το 85% της αγοράς με ένα πλήρως εξηλεκτρισμένο χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει πέντε ολοκαίνουργια SUV και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Μάλιστα, η Hyundai στοχεύει να επεκτείνει τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη σε περισσότερες από 420.000 μονάδες έως το 2030, από 116.000 το 2025.

Τα πρώτα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων εκτεταμένης αυτονομίας (EREV), με ηλεκτρικό μοτέρ και κινητήρα εσωτερικής καύσης, θα κυκλοφορήσουν από το πρώτο εξάμηνο του 2027.