Σταθερά στο 6% η αύξηση των πωλήσεων νέων ΙΧ στην Ελλάδα

Ικανοποιητικά κινείται η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς στο 7μηνο του 2026 έχουμε +6% με συνολικά 97.261 νέα ΙΧ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών ΙΧ είναι στο +28,8%, με 6.282 μονάδες, ενώ στο +4% είναι τα plug-in hybrid, με 6.223 μονάδες.

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Αξιοσημείωτο της αγοράς είναι ότι το 66,0% κατέχουν τα SUV μοντέλα, κάτι μοναδικό που δεν απαντάται στην Ευρώπη.

Επίσης, η κατηγορία των supermini, όπως λέγονται, η Β, κατέχει το εντυπωσιακό 59,1%, με την υποκατηγορία B-SUV να έχει το 37%.

Έπεται η κατηγορία των μικρομεσαίων C, με 24,5%, εκ των οποίων το 19,7% είναι C-SUV.

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Τα μεσαία αμαξώματα D, έχουν το 7,7%, με το 6,9% να είναι τα D-SUV.

Τα μικρά αυτοκίνητα πόλης, κατηγορία Α, έχουν το 6,4% της αγοράς.

Τώρα, αναφορικά με τα κινητήρια συστήματα, διαρκώς ανοδική τάση έχουν τα υβριδικά, που κατέχουν το 57,6%, με τα αμιγώς βενζινοκίνητα μειώνονται συνεχώς, έχοντας το 24,3%. Στο 6,5% βρίσκονται τα αμιγώς ηλεκτρικά, στο 6,4% τα plug-in hybrid, στο 2,9% τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου, και στο 2,3% τα πετρελαιοκίνητα που καταποντίζονται.