Ο Fermin Aldeguer από τη Gresini στη VR46, πάντα με Ducati στο MotoGP

Στη νέα εποχή του MotoGP με μοτοσυκλέτες 850 κ.εκ., ο Φερμίν Αλντεγκέρ αφήνει τη Gresini Ducati για την VR46 Ducati.

Ο Ισπανός, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ducati στις αρχές του τρέχοντος έτους, θα αγωνιστεί για την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι με πλήρη υποστήριξη και επίσημο υλικό από τον κατασκευαστή του Borgo Panigale.

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Αυτό σημαίνει ότι ο Αλντεγκέρ θα έχει τις ίδιες εργοστασιακές διευκολύνσεις και προδιαγραφές σε μοτοσυκλέτα, μαζί με τους Μαρκ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα, τους δύο αναβάτες της εργοστασιακής Ducati το 2027.

Πάντως, αν συνεχιστούν οι επιτυχημένες εμφανίσεις το Αλντεγκέρ και στη VR46, τότε πιθανότατα το 2029 να ενταχθεί στην εργοστασιακή ομάδα, ως ένας από τους δύο αναβάτες της. Όμως, έχουμε καιρό μέχρι τότε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω αυτό το βήμα στην καριέρα μου στο MotoGP με την Pertamina Enduro VR46 Racing Team», είπε ο Αλντεγκέρ. «Η υπογραφή με την ομάδα του Βαλεντίνο είναι απίστευτη. Ήταν πάντα ένα από τα είδωλά μου και ένα πρότυπο για μένα. Νομίζω ότι το να τον έχω στην ομάδα θα με βοηθήσει να βελτιωθώ ως αναβάτης χάρη στις πολύτιμες συμβουλές του. Με τους νέους κανονισμούς που έρχονται για το 2027, ο στόχος μου θα είναι να προσαρμοστώ στα νέα ελαστικά, αλλά και στη νέα μοτοσυκλέτα. Το να έχω την εργοστασιακή μοτοσυκλέτα Ducati θα είναι μια τεράστια βοήθεια όσον αφορά την ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.