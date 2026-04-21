Η πιο σπορ Mercedes‑Benz C‑Class όλων των εποχών είναι ηλεκτρική

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές μοντέλων της Mercedes-Benz, η C-Class έρχεται στη νέα εκδοχή της ως ηλεκτρική.

Με το νέο μοντέλο να αποτελεί απάντηση απέναντι στη νέα BMW i3 και την επίσης ηλεκτρική GLC, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, να αντιπαραβάλλεται την BMW iX3, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα γερμανική μάχη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραμένει κομψή, άνετη, και ευφυής, προσφέροντας νέα χαρακτηριστικά, ενώ είναι η πιο ισχυρή και σπορ C‑Class που έχει κατασκευάσει ποτέ το γερμανικό εργοστάσιο.

Η κομψότητα ανήκει στα βασικά γνωρίσματα του μοντέλου, με σιλουέτα τύπου coupe, την εμβληματική μάσκα με 1.050 φωτιζόμενες κουκκίδες και το εκφραστικό πίσω μέρος GT.

Η υποδοχή στην καμπίνα γίνεται με ρευστά σχήματα, υλικά υψηλότερης ποιότητας, συνθετικό δέρμα ή Nappa, ενώ τα νέα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα είναι αεριζόμενα και παρέχουν οσφυϊκή υποστήριξη, μασάζ, και ήχο 4D.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέο και το σύστημα κλιματισμού, που ειδικά τον χειμώνα θερμαίνει το εσωτερικό δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι στα μοντέλα με συμβατική ισχύ, και χάρη στην αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών απαιτείται περίπου η μισή ενέργεια.

Στην πανοραμική οροφή SKY CONTROL φωτίζονται 162 αστέρια, που αλλάζουν χρώμα ανάλογα την επιλογή του οδηγού.

Επίσης, η ενιαία υπεροθόνη MBUX 39,1 ιντσών δημιουργεί μια ολιστική εμπειρία οδήγησης και χώρου. Η καινοτόμος τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix με πάνω από 1.000 μεμονωμένα LED και ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες ζώνες φωτεινότητας παρέχει σαφείς πληροφορίες για τον οδηγό και εξατομικευμένη ψυχαγωγία για τον συνοδηγό.

Διαθέτει εικονικό βοηθό MBUX με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη που διεξάγει σύνθετες συνομιλίες με τον οδηγό, πλοήγηση με ηλεκτρική νοημοσύνη, πλοήγηση Surround MBUX και οθόνη head-up AR, ενώ το Λειτουργικό Σύστημα Mercedes‑Benz (MB.OS) επιτρέπει τακτικές ασύρματες ενημερώσεις για όλο το λογισμικό του οχήματος.

Όσον αφορά στους χώρους, φιλοξενεί 5 ενήλικες επιβάτες, έχει μεταβλητό πορτ-μπαγκάζ και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο (frunk) κάτω από το μπροστινό καπό.

Θα κυκλοφορήσει σε έκδοση C 400 4MATIC των 483 hp (360 kW) ισχύος, που επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 4,0 δευτερόλεπτα, και με μπαταρία 94 kWh έχει αυτονομία έως και 762 χιλιόμετρα, ενώ χάρη στην τεχνολογία 800 volt, παίρνει αυτονομία έως και 325 χιλιομέτρων σε μόλις 10 λεπτά, κι έτσι μπορεί να καλύψει πάνω από 1.000 χιλιόμετρα με μία μόνο σύντομη στάση φόρτισης.

Περαιτέρω μοντέλα με κίνηση στους πίσω τροχούς και σε όλους τους τροχούς, καθώς και διάφορες παραλλαγές μπαταριών, θα ακολουθήσουν τo 2027. Θα περιλαμβάνεται ένα μοντέλο με κίνηση στους πίσω τροχούς με αναμενόμενη αυτονομία περίπου 800 χιλιομέτρων.

Το ηλεκτρικό sedan είναι εξαιρετικά ευέλικτο, καθώς φέρει σύστημα τετραδιεύθυνσης, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν κατά 4,5 μοίρες, μειώνοντας τον κύκλο στροφής στα 11,2 μέτρα, ενώ διαθέτει και αερανάρτηση AIRMATIC με προγνωστική απόσβεση βασισμένη σε δεδομένα Car-to-X και Google Maps.

Καταλήγοντας, η ολοκαίνουργια ηλεκτρική C‑Class προσφέρει ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Το μοντέλο θα κυκλοφορήσει αρχικά στην αγορά των ΗΠΑ και θα ακολουθήσουν άλλες αγορές.