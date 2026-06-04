Το Red Bull Mad Mike Tour μόλις άναψε φωτιές

Tο λιμάνι του Ηρακλείου από ένας τόπος μεταφοράς πολιτών και αγαθών, μετατράπηκε σε μια αρένα γεμάτη καπνό, ήχο και αδρεναλίνη.

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το σημείο για να δουν από κοντά τον θρύλο του drift Mad Mike Whiddett και να γίνουν μέρος ενός show που θύμιζε περισσότερο blockbuster παρά motorsport event.

Το πρώτο station του Red Bull Mad Mike Tour στην Ελλάδα δεν ήταν απλώς μια επίδειξη drift. Με triple drift formations, συγχρονισμένα περάσματα ακριβείας χιλιοστού και crews που έσπρωξαν τα όρια του θεάματος, η Κρήτη έδωσε το ιδανικό kick-off σε ένα tour που έχει σχεδιαστεί για να αφήσει το αποτύπωμά του σε κάθε στάση. Ο Mad Mike, μαζί με τους Red Bull drifters Abdo Feghali και Natalia Locsak, αλλά και Έλληνες οδηγούς, παρέδωσαν ένα show που έμοιαζε βγαλμένο από videogame.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Τώρα έρχεται η Πορταριά, με τις θρυλικές στροφές του Πηλίου να ετοιμάζονται να προσφέρουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, φέρνοντας το χαρακτηριστικό στυλ του Mad Mike σε μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές του ελληνικού motorsport.

Όμως, ένα άλλο λιμάνι, θα αποτελέσει προορισμό για το μεγάλο φινάλε.

Στις 10 Ιουνίου, η Θεσσαλονίκη και η Πλατεία Αριστοτέλους στις 18:00 το απόγευμα θα φιλοξενήσουν το πιο εντυπωσιακό stop του tour. Drift, stunt riding, απίστευτα περάσματα και η μοναδική Red Bull ενέργεια θα μετατρέψουν το κέντρο της πόλης σε ένα τεράστιο urban playground.

Αν η Κρήτη ήταν η εκρηκτική εκκίνηση, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να γίνει η κορύφωση ενός tour που ήδη γράφει τη δική του ιστορία στην Ελλάδα.

Μαζί με τον Mad Mike θα βρεθούν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου stunt riding, οι Aras Gibieza και Sarah Lezito, ανεβάζοντας το επίπεδο του θεάματος σε άλλο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της περιοδείας στο www.redbull.com/madmiketour