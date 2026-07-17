Και τώρα στο πανεπιστήμιο της Formula 1 με τη Ford

Ώρα για δράση, και πάλι, με το 10ο Grand Prix της Formula 1 στην πίστα του Spa-Francorchamps.

Μετά τη νίκη του Λεκλέρ με Ferrari στη Μ. Βρετανία, προηγουμένως τη νίκη του Ράσελ με Mercedes στην Αυστρία, πιο πριν του Χάμιλτον με Ferrari στη Βαρκελώνη, βλέπουμε να εξελίσσεται ένα πρωτάθλημα που οι δύο Mercedes δεν είναι στο 1-2 σε θέσεις, όπως στην αρχή.

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Βέβαια, ο Αντονέλι με Mercedes παραμένει επικεφαλής στη βαθμολογία, όμως ανεβαίνουν οι Ράσελ, Χάμιλτον και Λεκλέρ.

Περιμένουμε και την αντίδραση της Red-Bull Ford, που έχασε το βάθρο με τον Φερστάπεν στη Μ. Βρετανία, λόγω αστοχίας της πίσω αεροτομής, που έφερε πολλές συζητήσεις.

Ο αγώνας του Βελγίου είναι ο προ-τελευταίος πριν τις καλοκαιρινές διακοπές (ακολουθεί στις 26 Ιουλίου η Ουγγαρία), και σε αυτή τη πίστα θα δούμε πολλά, ίσως πάρα πολλά.

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Κι αυτό επειδή πολλοί περιγράφουν την πίστα ως το πανεπιστήμιο της Formula 1, λόγω της ποικιλίας των τεχνικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί.

Η πίστα είναι η μεγαλύτερη στο ημερολόγιο, με μήκος 7,004 χιλιόμετρα, και αποτελεί μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από το 1950.

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Η σχεδίασή της χαρακτηρίζεται από μεγάλες ευθείες, στροφές υψηλής ταχύτητας και τη μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά ολόκληρης της σεζόν.

Η πίστα βρίσκεται στο δάσος των Αρδεννών, το οποίο έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μικροκλίμα σε σύγκριση με την υπόλοιπη περιοχή. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, τα σύννεφα που μεταφέρουν βροχή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να απομακρυνθούν από την περιοχή, αφήνοντας την πίστα υγρή και επηρεάζοντας τις συνθήκες της ασφάλτου. Όταν βρέχει, οι οδηγοί συχνά συναντούν τμήματα της πίστας που είναι στεγνά και άλλα που παραμένουν υγρά, καθιστώντας την επιλογή ελαστικών ανάμεσα σε σλικ και ενδιάμεσα ελαστικά, καθοριστική.

Το Spa-Francorchamps κατατάσσεται μεταξύ των πιο απαιτητικών σιρκουί για τα ελαστικά όσον αφορά στα φορτία και στις δυνάμεις, αν και δεν φτάνει στα επίπεδα της Suzuka ή του Silverstone.

Τα τρία τμήματα (sectors) της πίστας έχουν το καθένα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανέκαθεν αποτελούσαν γρίφο για τις ομάδες όσον αφορά το στήσιμο του μονοθεσίου. Το πρώτο είναι το ταχύτερο και περιλαμβάνει μια μεγάλη ευθεία όπου τα προσπεράσματα είναι συνηθισμένα, το δεύτερο είναι πιο τεχνικό, με στροφές μέσης ταχύτητας, πολλές από τις οποίες είναι κατηφορικές, και το τρίτο έχει περισσότερη ροή και εξελίσσεται σε μια ήπια ανηφορική κλίση.

Φέτος, η εισαγωγή της νέας αεροδυναμικής θα έπρεπε να διευκολύνει την εύρεση του σωστού συμβιβασμού όσον αφορά την κάθετη δύναμη. Τα μονοθέσια θα μπορούν να τρέξουν με ρυθμίσεις υψηλότερης κάθετης δύναμης για τα πιο τεχνικά τμήματα, ενώ παράλληλα θα επωφελούνται από τη λειτουργία ευθείας στις ευθείες. Όπως φάνηκε και στο Silverstone, η ικανότητα των οδηγών να διαχειρίζονται και να φορτίζουν αποτελεσματικά την υβριδική μηχανή θα είναι επίσης καθοριστική.

Η φετινή διοργάνωση θα είναι το 71ο Grand Prix Βελγίου. Η πίστα έχει φιλοξενήσει 58 εκδοχές του αγώνα, ο οποίος έχει επίσης διεξαχθεί στο Zolder για 10 χρόνια και στο Nivelles για δύο. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Βελγίου είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ, με 6 νίκες, με την πρώτη νίκη του Γερμανού στη Formula 1 να είναι στο Spa το 1992, οδηγώντας για την Benetton. Ακολουθούν οι Λιούις Χάμιλτον και Αϊρτον Σένα με 5 νίκες ο καθένας. Η Scuderia Ferrari είναι η πιο επιτυχημένη κατασκευάστρια ομάδα στη διοργάνωση, με 18 νίκες, τρεις περισσότερες από τη McLaren.