Στις Σέρρες το παγκόσμιο Drift

Ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τους λάτρεις του drift πρόκειται να πραγματοποιηθεί επί ελληνικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θα φιλοξενήσει το Intercontinental Drifting Cup, τη μοναδική παγκοσμίου βεληνεκούς διοργάνωση drift της FIA.

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Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα που έχει διεξαχθεί ποτέ στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, καθώς αναμένονται οδηγοί και ομάδες από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής αλλά και της αμερικανικής ηπείρου, με τη διοργάνωση να έχει αναλάβει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ).

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών είναι η κορυφαία πίστα αγώνων στην Ελλάδα (έχουμε και μια δεύτερη στα Μέγαρα) και μία από τις καλύτερες στα Βαλκάνια. Βρίσκεται περίπου 8 χλμ. έξω από την πόλη των Σερρών και προσελκύει χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού κάθε χρόνο.

Έχει μήκος 3.186 μέτρα, πλάτος από 12 έως 15 μέτρα, 16 στροφές και πληροί τις προδιαγραφές για διοργάνωση διεθνών αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

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Στην εξωτερική πλευρά κάθε στροφής, ειδικοί χώροι διαφυγής παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση εξόδου από την πίστα.

Η ευθεία εκκίνησης-τερματισμού έχει μήκος 662 μέτρα.

Εντός της πίστας βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης των paddock, ο οποίος καλύπτει περίπου 4.900 τ.μ. και αποτελείται από 18 boxes. Η πρόσβαση στο paddock γίνεται μέσω μιας υπόγειας διάβασης που βρίσκεται κοντά στην ευθεία εκκίνησης.

Η πίστα είναι εξοπλισμένη με το σύστημα ελέγχου αγώνων MyLaps X2, παρέχοντας ακριβή χρονομέτρηση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης αγώνων.

Για την υποστήριξη των αγωνιστικών λειτουργιών και της ασφάλειας των διαγωνιζομένων, η πίστα διαθέτει έξι πίνακες LED ελεγκτών FIA βαθμού 3, τοποθετημένους στρατηγικά στις στροφές K1, K3, K6, K9, K13 και K16. Αυτοί οι πίνακες μεταδίδουν τα μηνύματα του race control σε πραγματικό χρόνο.