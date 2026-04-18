Ξεπούλησε σε 14 ημέρες η Aprilia X 250TH

Η Aprilia X 250TH, που παρουσιάστηκε στο Grand Prix του MotoGP στο Όστιν των ΗΠΑ στις 27 Μαρτίου, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς και οι 30 διαθέσιμες μονάδες εξαντλήθηκαν σε μόλις 14 ημέρες.

Σημειώνω ότι το ίδιο soldout είχε πετύχει και ο προκάτοχός της, η Aprilia RSV4 X-GP.

Είναι η έκτη γενιά ενός μοναδικού παγκόσμιου εγχειρήματος που ξεκίνησε το 2019 με την RSV4 X, ακολουθούμενη το 2020 από την Tuono X, το 2022 από την RSV4 X Trenta, το 2024 από την RSV4 X ex3ma και το 2025 από την RSV4 X-GP.

Τώρα, Aprilia X 250TH περιορισμένης έκδοσης, με τα εντυπωσιακά χρώματα «Stars and Stripes» εμπνευσμένα από την αμερικανική σημαία, δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Ιουλίου 1776.

Στην πραγματικότητα, είναι η πρώτη και μοναδική μοτοσικλέτα στην παγκόσμια αγορά, που είναι εξοπλισμένη με φρένα άνθρακα, τα ίδια που χρησιμοποιούνται στην κορυφαία κατηγορία του MotoGP. Επιτρέπει απόδοση και αίσθηση φρεναρίσματος συγκρίσιμη με αυτή των Aprilia RS-GP που οδηγούν οι Μάρκο Μπετσέκι και Χόρχε Μαρτίν.

Επιπλέον, στον τομέα της αεροδυναμικής, οι πτέρυγες σέλας τελευταίας γενιάς, που προέρχονται από το MotoGP έχουν αναβαθμιστεί, επιβεβαιώνοντας τις εκδόσεις «X» ως το πιο προηγμένο σημείο σύνδεσης μεταξύ μοτοσικλετών παραγωγής και αγωνιστικών πρωτοτύπων.