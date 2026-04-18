Driveit

Ξεπούλησε σε 14 ημέρες η Aprilia X 250TH

Η μοναδική μοτοσυκλέτα με φρένα από άνθρακα, επετειακή σε 30 μονάδες
apriliax-250th-soldout
Δημήτρης Μπαλής

Η Aprilia X 250TH, που παρουσιάστηκε στο Grand Prix του MotoGP στο Όστιν των ΗΠΑ στις 27 Μαρτίου, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς και οι 30 διαθέσιμες μονάδες εξαντλήθηκαν σε μόλις 14 ημέρες.

Σημειώνω ότι το ίδιο soldout είχε πετύχει και ο προκάτοχός της, η Aprilia RSV4 X-GP.

Είναι η έκτη γενιά ενός μοναδικού παγκόσμιου εγχειρήματος που ξεκίνησε το 2019 με την RSV4 X, ακολουθούμενη το 2020 από την Tuono X, το 2022 από την RSV4 X Trenta, το 2024 από την RSV4 X ex3ma και το 2025 από την RSV4 X-GP.

Τώρα, Aprilia X 250TH περιορισμένης έκδοσης, με τα εντυπωσιακά χρώματα «Stars and Stripes» εμπνευσμένα από την αμερικανική σημαία, δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Ιουλίου 1776.

Στην πραγματικότητα, είναι η πρώτη και μοναδική μοτοσικλέτα στην παγκόσμια αγορά, που είναι εξοπλισμένη με φρένα άνθρακα, τα ίδια που χρησιμοποιούνται στην κορυφαία κατηγορία του MotoGP. Επιτρέπει απόδοση και αίσθηση φρεναρίσματος συγκρίσιμη με αυτή των Aprilia RS-GP που οδηγούν οι Μάρκο Μπετσέκι και Χόρχε Μαρτίν.

Επιπλέον, στον τομέα της αεροδυναμικής, οι πτέρυγες σέλας τελευταίας γενιάς, που προέρχονται από το MotoGP έχουν αναβαθμιστεί, επιβεβαιώνοντας τις εκδόσεις «X» ως το πιο προηγμένο σημείο σύνδεσης μεταξύ μοτοσικλετών παραγωγής και αγωνιστικών πρωτοτύπων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo