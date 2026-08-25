Ελλάδα

Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Ρίψεις νερού από δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα
Φωτο αρχείου
Φωτο αρχείου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Βέροια ήταν άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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