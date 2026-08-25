Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Ρίψεις νερού από δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).
Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Βέροια ήταν άμεση.
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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, #Βέροια.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026
Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.