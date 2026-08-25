Φωτιά στα Γιάννενα στην περιοχή Κρύα Βρύση: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/6/2026) το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γιάννενα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

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Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ΕΠ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Χθες στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.