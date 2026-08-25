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Φωτιά στα Γιάννενα στην περιοχή Κρύα Βρύση: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/6/2026) το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γιάννενα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Χθες στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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