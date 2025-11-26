Οκτώ ευρώ πάνω θα πληρώνει η βιομηχανία το ρεύμα από Ιανουάριο

Ένας από τους λόγους που η εγχώρια βιομηχανία βιάζεται για το μοντέλο στήριξης που καλείται να επιλέξει η κυβέρνηση αφορά το κόστος των ρύπων.

Με το σημερινό καθεστώς οι βιομηχανίες λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής. Όμως από τις αρχές του 2026 αυτό θα πάψει σταδιακά να ισχύει, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν αρχικά με 8 ευρώ για κάθε μεγαβατώρα που «καίνε».

Και τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα όσο περνά ο χρόνος: τα δωρεάν δικαιώματα θα λιγοστεύουν και αυτά για τα οποία πληρώνουν θα γίνονται ολοένα και ακριβότερα, όπως προεξοφλεί η αγορά.

Στην τελική ευθεία ο πιο «πολεμικός» προϋπολογισμός της ΕΕ

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ψηφίζει σήμερα (26.11.2025) τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2026, μετά τη συμφωνία Συμβουλίου–Ευρωκοινοβουλίου. Η ψηφοφορία αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν την έναρξη ισχύος από 1/1/2026 ενός ιστορικού προϋπολογισμού, που σηματοδοτεί ξεκάθαρη στροφή της Ευρώπης προς στρατιωτική προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο.

Το σχέδιο χρηματοδοτεί την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, τη στήριξη της Ουκρανίας και την καλύτερη θωράκιση απέναντι σε υβριδικές απειλές, κλείνοντας έναν δύσκολο κύκλο διαπραγματεύσεων για τη διανομή περιορισμένων πόρων σε ένα πιο ασταθές περιβάλλον.

Το ισχυρό εννεάμηνο του ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ ολοκληρώνει το εννεάμηνο του 2025 με καθαρά έσοδα προ εισφορών €1,76 δισ. (+6,5%) και καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) €1,20 δισ. (+6,3%), επιβεβαιώνοντας –όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς– ότι ο όμιλος συνεχίζει σταθερά να αναπτύσσεται οργανικά. Το EBITDA ενισχύθηκε στα €612,6 εκατ., ενισχυμένο από τον online τομέα (+10,8% GGR) και το δίκτυο καταστημάτων (+4,8%), σημάδι ότι το υβριδικό μοντέλο φυσικού–ψηφιακού παιγνίου ωριμάζει και αυξάνει τη διείσδυσή του.

Οι κατηγορίες παιχνιδιών κινούνται θετικά: τα αριθμολαχεία ανεβαίνουν 6%, τα VLTs 4,9%, ενώ τα casino καταγράφουν άνοδο 17,2%. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές στα €521,4 εκατ. επιβεβαιώνουν στιβαρή κερδοφορία και πειθαρχημένη διαχείριση.

Δύο νέες ενεργειακές εταιρείες

Δύο νέες εταιρείες έκαναν την εμφάνισή τους στο ΓΕΜΗ. Ο λόγος για την Sens Pulse και τη Reserve Energy Power, οι οποίες φέρονται να αποτελούν αποσχισθείσες δραστηριότητες της ΉΡΩΝ. Ειδικότερα, η Sens Pulse με πρόεδρο τον Γιώργο Κούβαρη έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, διαθέτοντας μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ. Η Reserve Power με πρόεδρο τον κ. Κούβαρη δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης ενέργειας και την εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο εταιρείες συναντούμε τον Διονύση Ανδρωνά, στέλεχος που έχει γράψει χιλιάδες χιλιόμετρα στον κλάδο της ενέργειας και των ΑΠΕ.

Αυξάνει τον πήχη για τη ΔΕΗ η GS

Στα 20,50 ευρώ από 18 ευρώ ανεβάζει την τιμή – στόχο της μετοχής της ΔΕΗ η Goldman Sachs, διατηρώντας σύσταση «Buy». Όπως υπογραμμίζει, ο όμιλος εισέρχεται στη σημαντικότερη φάση αναβάθμισης του προφίλ του μέσα στην επόμενη τριετία. Σύμφωνα με τον οίκο, το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2028 του ενεργειακού ομίλου διαμορφώνει προοπτική διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης σε κερδοφορία και EBITDA, ενισχύοντας παράλληλα την ευελιξία στη διάθεση κεφαλαίων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα των 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 85% κατευθύνεται σε ΑΠΕ, δίκτυα και έργα FlexGen – δηλαδή ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, υδροηλεκτρικά και νέες μονάδες αερίου.

Η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 17 GW έως το 2028, από περίπου 12 GW σήμερα, καθώς επεκτείνονται ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης και ολοκληρώνεται η απόσυρση των λιγνιτικών. Η Goldman Sachs προβλέπει EBITDA CAGR ~10% και EPS CAGR άνω του 15%, τοποθετώντας τη ΔΕΗ στην κορυφή των ευρωπαϊκών integrated utilities. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η ευελιξία του capex: από τα 10 δισ. ευρώ, μόλις τα 5 δισ. είναι δεσμευμένα. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς ή να κατευθυνθεί ακόμη και σε buyback, λειτουργώντας ως «μαξιλάρι» σε φάσεις μεταβλητότητας.

Μια παράλληλη διαδικασία

Παράλληλα, έχει επιταχυνθεί μια διαδικασία φαινομενικά «άσχετη», αλλά ουσιαστικά άρρηκτα συνδεδεμένη. Πρόκειται για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τον όρο που αντικατέστησε την παλαιότερη «Ενιαία Κεφαλαιαγορά». Ο Κυριάκος Πιερρακάκης την αναφέρει συστηματικά, καθώς η σχέση μεταξύ ενιαίας αγοράς και ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η λογική είναι απλή: αν η ΕΕ θέλει κοινές παραγγελίες, μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα και μικρότερη εξάρτηση από τρίτες χώρες στην άμυνα, χρειάζεται βαθύτερες κεφαλαιαγορές που θα διοχετεύουν ευρωπαϊκό αποταμιευμένο κεφάλαιο σε ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Γι’ αυτό και η συζήτηση για την «ένωση κεφαλαιαγορών» θεωρείται προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί στην πράξη η νέα στρατηγική άμυνας της Ευρώπης.

«Στοπ» στις ασυνάρτητες κατηγορίες ρευματοκλοπής βάζει η ΡΑΑΕΥ

Στην αντίδραση της ΡΑΑΕΥ οδήγησε η εκτεταμένη πρακτική του ΔΕΔΔΗΕ να καταλογίζει ρευματοκλοπές εκεί που δεν υπάρχουν.

Τα παράπονα των καταναλωτών έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς ο διαχειριστής εμφανίζει υπερβάλλοντα ζήλο, κατηγορώντας τους για την παραμικρή φθορά του μετρητή ή για μικρές διαφορές στη μέτρηση και επιβάλλοντας πρόστιμα χιλιάδων ευρώ.

Η Αρχή έθεσε τα ζητήματα σε επικοινωνία που είχε με τον ΔΕΔΔΗΕ και σκοπεύει να προχωρήσει σε αλλαγές στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων, με στόχο την προστασία των καταναλωτών.