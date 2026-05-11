ΝΤΙΝ Σε ρυθμούς Eurovision «χορεύει» αυτές τις ημέρες η ψυχαγωγία της εγχώριας τηλεόρασης, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπομπών να στηρίζει -δικαιολογημένα- τον Akyla και να ελπίζει πως ο νεαρός καλλιτέχνης θα κάνει πράξη τον τίτλο του τραγουδιού του και θα το φέρει στη χώρα μας. Όποιο όμως κι αν είναι το αποτέλεσμα, η ελληνική συμμετοχή έχει κερδίσει τα βλέμματα και έχει αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές, ενώ… κρατήστε αυτό… όταν παρακολουθήσουμε όλη την εμφάνιση του Akyla επί σκηνής, θα απολαύσουμε και την εμπνευσμένη καλλιτεχνική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού. Ωστόσο… για να μην ακούν μόνο -δικαιολογημένα- παράπονα στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η ΕΡΤ έχει κάνει αρκετή και προσεκτική δουλειά για τη Eurovision και την ελληνική συμμετοχή, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δημόσια τηλεόραση δεν αντιμετωπίζει τον διαγωνισμό ως «πανηγυράκι», αλλά αναγνωρίζει πως πρόκειται για ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά ψυχαγωγικά προγράμματα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μιας και πήγαμε όμως στην ΕΡΤ, είναι ευκαιρία να πιάσουμε το… χοτ τηλεοπτικό ζήτημα των τελευταίων ημερών, που αφορά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, με σενάρια να συνεχίζουν να θέλουν τη δημοσιογράφο να ανεβαίνει σύντομα στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και να αναλαμβάνει δελτίο ειδήσεων. Το σενάριο αυτό δεν έπαιξε ποτέ, ούτε από τη μία πλευρά, της Σίας Κοσιώνη, ούτε από την άλλη, της ΕΡΤ, αφού άλλωστε, ενόψει μάλιστα της προεκλογικής περιόδου, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, έχει φροντίσει εγκαίρως να διασφαλίσει έως το καλοκαίρι του 2027 τη συνεργασία τόσο με τον Απόστολο Μαγγηριάδη (που παρουσιάζει το καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων), όσο και με την Αδαμαντία Λιόλιου (κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Σαββατοκύριακο), αλλά και με τη Στέλλα Στυλιανού (καθημερινό μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων), οπότε όσα λέγονται είναι για… άλλους σκοπούς και δεν έχουν καμία σχέση με ρεπορτάζ. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Παραμένοντας όμως στο ρεπορτάζ, μαθαίνω ότι πλέον, ακόμη και στο εσωτερικό του ΣΚΑΪ – όχι μόνο στο παρασκήνιο, αλλά στους διαδρόμους του σταθμού- λέγεται ως οριστική απόφαση πως από τον Σεπτέμβριο η Λένα Φλυτζάνη θα αναλάβει το «τιμόνι» στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με σκοπό όμως να παραμείνει την τρέχουσα σεζόν -έως τον Ιούνιο- στην παρουσίαση του καθημερινού μεσημεριανού δελτίου. Οι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν ενόψει της νέας σεζόν, αλλά στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι για τη Λένα Φλυτζάνη μού έκανε θετικά σχόλια ο Σταμάτης Μαλέλης, που τη γνώρισε από τα πρώτα της βήματα στη δημοσιογραφία, αφού έχει σπουδάσει στη σχολή του, τη New Media Studies, που εδώ και περίπου 15 χρόνια «τροφοδοτεί» τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Κι από την ενημέρωση, ας πάμε ξανά στην ψυχαγωγία, όπου εκεί το παρασκήνιο… δικαιολογείται περισσότερο. (Προσοχή: «δικαιολογείται περισσότερο» και όχι «είναι περισσότερο»!) Στο παρασκήνιο λοιπόν της ψυχαγωγίας μαθαίνω ότι η συμφωνία του STAR με τη Μπέττυ Μαγγίρα δεν είναι μόνο για το Greece’s Next Top Model, αλλά ότι η παρουσιάστρια «δέθηκε» με το κανάλι της Κηφισιάς για το ριάλιτι μόδας, ενώ έχει εξασφαλίσει… ευρύτερη συνεργασία. Το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα ξεκαθαρίσει από την επόμενη εβδομάδα -μετά το πέρας των υποχρεώσεων της Μαγγίρα με την ΕΡΤ, οπότε στο τραπέζι του STAR οι δύο πλευρές θα δουν πιο… λεπτομερώς τα δεδομένα και τα ενδεχόμενα: καθημερινή πρωινή εκπομπή ή καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Και αφήνω αυτό εδώ: ίσως δεν είναι τυχαίο που η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, στον ερχόμενο κύκλο του ριάλιτι μόδας… αναβαθμίστηκε σε κεντρική παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το θέμα είναι να… χρυσώνουν το «χάπι» για να είναι όλοι… χάπι! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ