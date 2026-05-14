Σε αυτήν την περίοδο της επώασης νέων κομμάτων, που ζούμε, επίκαιρο γίνεται ένα τετ α τετ σε καφέ, στην Κύπρο, της Μαρίας Καρυστιανού με τον ανταποκριτή στη Μόσχα του Open Θανάση Αυγερινό. Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε μια εκδήλωση για μητέρες στην οποία εκείνη ήταν ομιλήτρια. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσε το κόμμα της, ανήμερα των γενεθλίων της κόρης της Μάρθης (1η Απριλίου) την οποία έχασε στην τραγωδία των Τεμπών. Ο Αυγερινός έχει αρθρογραφήσει υπέρ του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στο Facebook και έχει επικρίνει όλα τα άλλα κόμματα όπως και τις συνεργασίες. Πριν τη γνωρίσει εμφανίστηκε σε εκδήλωση με τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, φορώντας μπλούζα με το μήνυμα των Τεμπών «δεν έχω οξυγόνο».

Κωνσταντίνου και Ελένης

Στις 21 Μαΐου, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της ορθοδοξίας, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, η Μαρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο πλευρό της και τον Αυγερινό. Τυχαίο ότι αυτός που ανησυχεί περισσότερο από ένα δικό της κόμμα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος που ποτέ δεν καταδίκασε τη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία; Την Ελληνική Λύση ψαλιδίζει πλέον περισσότερο ενώ στην αρχή φαινόταν να απειλεί περισσότερο την Πλεύση Ελευθερίας.

Νέα μέτρα

Επιταχύνονται τα μέτρα ασφαλείας στα ΑΕΙ μετά τα έκτροπα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, την παραμονή των φοιτητικών εκλογών. Με στόχο να μπει ένα φρένο στο ξέφραγο αμπέλι που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να μπαινοβγαίνει ελεύθερα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα εφαρμοστούν τα εξής:

Card reader (κάρτα εισόδου) στα πανεπιστημιακά κτίρια διότι οι ανοιχτοί χώροι πρόσβασης είναι δύσκολο να ελεγχθούν ακόμη κι αν τοποθετηθούν τουρνικέ (χώρια που τα πρώτα που τοποθετήθηκαν καταστράφηκαν από τους γνωστούς – άγνωστους)

Πολλές κάμερες θα τοποθετηθούν παντού οι οποίες θα καταγράφουν ότι συμβαίνει και μέχρι σε ένα βαθμό θα λειτουργούν αποτρεπτικά.

Σεκιούριτι

Θα αυξηθεί και ο αριθμός της δύναμης της ιδιωτικής ασφάλειας την οποία προσλαμβάνουν οι διοικήσεις των ΑΕΙ. Σήμερα είναι ελάχιστοι οι σεκιουριτάδες. Η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να αυξήσει τα κονδύλια που δίνει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τις κάμερες και για την ασφάλεια. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στους σεκιουριτάδες των ΑΕΙ διότι τώρα το μόνο που τους επιτρέπεται είναι να ζητούν τα στοιχεία κάποιου και να τηλεφωνούν στην αστυνομία εάν διαπιστώσουν ύποπτες κινήσεις και παράνομες πράξεις.

Σε 5 ΑΕΙ

Πέντε διαφορετικά σχέδια ασφαλείας θα εφαρμοστούν στο ΕΚΠΑ, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την πρώην ΑΣΟΕΕ, την Πάντειο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς είναι διαφορετικές οι ανάγκες στις κτιριακές εγκαταστάσεις τους. Τις προτάσεις τους για τα σχέδια ασφαλείας κατέθεσαν οι πρυτανικές αρχές ενώ το Κέντρο Μελετών του υπ. Προστασίας του Πολίτη κάνει επί τόπου έρευνα για την επικαιροποίηση των σχεδίων. Το ειδικό τμήμα της Αστυνομίας θα εισηγηθεί τα σημεία που θα μπουν οι κάμερες, τα μηχανήματα card reader κλπ.

Ζήσε Δεκέμβρη μου

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι όλα αυτά τα μέτρα με τα μηχανήματα, τις κάμερες κλπ, με δεδομένο ότι οι συμβάσεις προμηθειών υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία, θα καθυστερήσουν αρκετά. Ένα καλό σενάριο είναι να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα έως το τέλος του χρόνου. Όπως λέμε ζήσε… Δεκέμβρη μου. Μέχρι τότε πάλι το βάρος θα πέσει στην αστυνομία η οποία θα εγκαταστήσει μόνιμα κλούβες έξω από τα ΑΕΙ για να επεμβαίνουν όταν χρειάζεται!

Πανεπιστημιακή Αστυνομία!

Γίναμε στο ίδιο έργο θεατές με τις φωτιές, τις συγκρούσεις και τους τραυματισμούς σε ΑΕΙ διότι χάθηκαν 5-6 χρόνια με την περιβόητη πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήταν σημαία της κυβέρνησης Μητσοτάκη η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Απευθυνόταν στους «νοικοκυραίους» που στέλνουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο από το υστέρημα τους και ανησυχούν με τα έκτροπα. Τελικά να ζήσουμε να την θυμόμαστε. Η κυβέρνηση δεν αναζήτησε μια συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο και προχώρησε μόνη της. Προσλήφθηκαν 1000 άτομα, εκπαιδεύτηκαν, εμφανίστηκαν για περιπολίες έξω από τα ΑΕΙ αλλά με την συνοδεία των ΜΑΤ λόγω των αντιδράσεων και τελικά μοιράστηκαν σε αστυνομικά τμήματα! Βεβαίως έχει ευθύνες η κυβέρνηση που έκανε πίσω αλλά ευθύνες έχουν και κόμματα της αντιπολίτευσης που ακόμη διακατέχονται από ιδεοληψίες και έχουν μια σύγχυση όσον αφορά στη διαφορά του ασύλου από την ελευθερία των ιδεών και τις έκνομες δραστηριότητες.

Της τράβηξαν το αυτί

Εξοργίστηκε μαθαίνω ο Νίκος Ανδρουλάκης με την Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η οποία «συμβούλεψε» τον Αλέξη Τσίπρα «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά». Πέραν του ότι χρειάζεται να πάει σε οφθαλμίατρο διότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει βάψει τα μαλλιά του – είναι πασιφανές – προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις για το νέο αίμα του ΠΑΣΟΚ στο οποίο ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να κτίσει ένα φρέσκο προφίλ κυβερνησιμότητας. Την απέσυραν από τα τηλεπαράθυρα όπου έχει πετάξει κι άλλα μαργαριτάρια και η προειδοποίηση είναι ότι στο επόμενο φάουλ θα βρεθεί εκτός του πασοκικού νυμφώνος όπως ζήτησαν αρκετά στελέχη. Η Αναστασίου έκανε δήλωση μετανοίας και το θέμα έληξε για την Χαρ. Τρικούπη.

«Χτυπάμε Τσίπρα»

Κατά τ´ άλλα την στρατηγική «χτυπάμε Τσίπρα» της Χαριλάου Τρικούπη πήγε να εφαρμόσεις αλλά υπερέβαλε εαυτόν. Υπάρχει ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι ο στόχος είναι να κερδίσει το κίνημα έστω με μια ψήφο διαφορά, αλλά επειδή θαύματα δεν γίνονται συχνά, έχει στραμμένο το βλέμμα του στη δεύτερη θέση. Αυτήν διεκδικεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Και γι’αυτήν θα χυθεί… αίμα.

Τα σενάρια

Με βαριές καταγγελίες παραιτήθηκε από τη ΝΔ ακόμη και από απλό μέλος η Ιωάννα Γκελεστάθη. Έκανε αναφορά σε «φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς» αλλά και «κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία». Ακούστηκαν διάφορα. Ότι πάει με την Λατινοπούλου, ή με τον Σαμαρά, ότι ζήτησε κάτι και δεν πήρε, εννοώντας κάποια θέση, ή ότι το Μαξίμου δεν θα την βάλει στην σκληρή λίστα για την Πολιτική Επιτροπή η οποία θα ψηφιστεί στο συνέδριο της ΝΔ που αρχίζει αύριο. Την αναζήτησα να την ρωτήσω. Δεν απάντησε. Αν έχω την απάντηση της εννοείται ότι θα σας την μεταφέρω… Εγώ πιο πιθανό θεωρώ, πάντως, το τελευταίο σενάριο περί Π.Ε.!