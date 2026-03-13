Έσπασαν όλα τα ρεκόρ οι ρευστοποιήσεις στο TTF

Απροετοίμαστη πιάστηκε η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με το συμβόλαιο TTF να εκτοξεύεται και αρκετούς επενδυτές να τιμωρούνται. Οι παράπλευρες απώλειες υπήρξαν δραματικές, αφού σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ στη ρευστοποίηση θέσεων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, πλέον παρατηρείται και επέκταση της ανοδικής τάσης στα προθεσμιακά συμβόλαια των επόμενων μηνών, καθώς η αγορά προεξοφλεί μεγάλη διάρκεια στην ενεργειακή κρίση. Ακολουθεί το κείμενο διαμορφωμένο ως ολοκληρωμένο άρθρο για στήλη (column), έτοιμο προς δημοσίευση, με έμφαση στην ουσία της είδησης και την επεξήγηση των όρων για τον αναγνώστη.

Η ώθηση του 2025 σώζει

Με ετήσια αύξηση 2,4% του ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο και 2,2% στο σύνολο του έτους ολοκλήρωσε το 2025 η ελληνική οικονομία. Κύριος μοχλός ανάπτυξης υπήρξαν οι επενδύσεις, οι οποίες ανήλθαν στο 19,1% του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο – ποσοστό που αποτελεί υψηλό 16 ετών- με εντυπωσιακή άνοδο στις οικιστικές κατασκευές (+41,2%). Παράλληλα, η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 2,5%, υποστηριζόμενη από τη συνεχή βελτίωση της αγοράς εργασίας, όπου η ανεργία υποχώρησε στο 7,9% τον Δεκέμβριο. Οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν τον ισχυρότερο ρυθμό της τελευταίας τριετίας (+7,1% το 4ο τρίμηνο), ενώ οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν συνολικά κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ του 2025. Το 2026, που βρίσκεται αντιμέτωπο με τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή, το βασικό σενάριο προβλέπει ανάπτυξη 2,5%, στηριζόμενο κυρίως στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και την αυξανόμενη πιστωτική επέκταση. Σε ένα δυσμενές σενάριο, με τις τιμές του πετρελαίου να παγιώνονται στα 90 δολάρια/βαρέλι, η ανάπτυξη ενδέχεται να περιοριστεί στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός (ΔΤΚ) αναμένεται να επιταχυνθεί στο 3,2%. Παρά τους κινδύνους, η οικονομία ξεκινά το έτος με ένα ισχυρό carryover effect (δηλαδή έχει την ώθηση της περασμένης χρονιάς) 1,1% από το 2025. Ίσως αυτό να λειτουργήσει σαν αλεξίπτωτο για την ελληνική οικονομία. Μέχρι πότε θα φανεί.

Ανοίγει ο δρόμος για fast track τραπεζικές αποζημιώσεις;

Νέα πίεση στις τράπεζες δημιουργεί η πρόταση του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπόθεση πελάτισσας πολωνικής τράπεζας για μη εγκεκριμένη συναλλαγή, στην οποία έχει αναφερθεί και η στήλη. Το βασικό μήνυμα του Έλληνα εισαγγελέα, Αθανάσιου Ράντου, είναι πως όταν ένας πελάτης δηλώνει ότι δεν ενέκρινε μια χρέωση, η τράπεζα πρέπει πρώτα να επιστρέψει αμέσως το ποσό και δεν μπορεί εξαρχής να αρνηθεί επικαλούμενη βαριά αμέλεια. Η υπόθεση δεν κλείνει εκεί. Αν στη συνέχεια η τράπεζα αποδείξει ότι ο πελάτης ενήργησε με πρόθεση ή παραβίασε σοβαρά τους κανόνες ασφαλείας, μπορεί να ζητήσει πίσω τα χρήματα. Αν ο πελάτης αρνηθεί, η ίδια η τράπεζα θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά. Αυτό μεταφέρει το βάρος της απόδειξης στις τράπεζες και ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στις διαμάχες για ψηφιακές απάτες και αμφισβητούμενες χρεώσεις.

Κρίσιμο το α’ τρίμηνο για Aegean

Με αυξημένα μεγέθη ολοκλήρωσε το 2025 η Aegean, η οποία κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,86 δισ. ευρώ (+5%) και καθαρή κερδοφορία 147,8 εκατ. ευρώ (+14%). Η στρατηγική επέκταση του δικτύου και η άμβλυνση της εποχικότητας οδήγησαν στη μεταφορά 17,3 εκατ. επιβατών, με τον συντελεστή πληρότητας να αγγίζει το 82,5%. Παρά την επιβάρυνση ύψους 43,3 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ρύπους και βιώσιμα καύσιμα (SAF), ο όμιλος ωφελήθηκε από την ενίσχυση του ευρώ και τη συγκράτηση του κόστους καυσίμων στα 369 εκατ. ευρώ (από 372 εκατ. πέρυσι). Η οικονομική ευρωστία της Aegean αντικατοπτρίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 955,1 εκατ. ευρώ και στην πρόταση για διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο CEO της εισηγμένης Δ.Γερογιάννης το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται μεταβλητότητα λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει το 4%-5% της δραστηριότητας, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχει έντονη επίδραση στο κόστος καυσίμων. Παρά τις προκλήσεις, η NBG Securities διατηρεί σύσταση «outperform» με τιμή-στόχο τα 19,4 ευρώ, διακρίνοντας περιθώριο ανόδου άνω του 56%. Η Aegean ποντάρει στην εμπειρία της στη διαχείριση κρίσεων-μόνο την τελευταία εξαετία βρέθηκε αντιμέτωπη με την Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία- και στα υψηλά επίπεδα αντιστάθμισης κινδύνου.

Οι φτωχοί φτωχότεροι

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν περιορίζονται στην περιοχή του Κόλπου και στις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά απειλούν να χτυπήσουν με ιδιαίτερη ένταση την ήδη καθημαγμένη Υποσαχάρια Αφρική, που θεωρείται η πιο ευάλωτη ζώνη και έχει «κοντραριστεί» πολλές φορές με την ακραία πείνα. Η αιτία πίσω από τους σημερινούς κινδύνους είναι διπλή. Από τη μία, οι αγρότες της περιοχής εξαρτώνται σχεδόν ολοκληρωτικά από εισαγόμενα λιπάσματα, σε ποσοστό άνω του 90%, κυρίως από χώρες εκτός Αφρικής. Από την άλλη, τα νοικοκυριά δαπανούν ήδη μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για τρόφιμα, άρα κάθε νέα ανατίμηση περνά άμεσα στην καθημερινότητα. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι καλλιέργειες με υψηλές ανάγκες σε άζωτο, όπως το καλαμπόκι, που αποτελεί βασικό είδος διατροφής. Ελλείψεις ή ακριβότερα λιπάσματα αυξάνουν τον κίνδυνο χαμηλότερων σοδειών και νέου κύματος ακρίβειας. Έτσι, ένας πόλεμος στον οποίο εμπλέκονται η Δύση και η Μέση Ανατολή θα «χτυπήσει» για άλλη μια φορά τον Νότο, ανοίγοντας πάλι τον δρόμο σε φαινόμενα επισιτιστικής κρίσης.

Πόσο συμφέρουν τα πυρηνικά;

Τον ίδιο δρόμο με τα έργα πράσινου υδρογόνου και τα θαλάσσια αιολικά πρόκειται να πάρει με μαθηματική ακρίβεια η ιδέα που έριξε ο πρωθυπουργός, να αξιοποιήσει η χώρα μας την τεχνολογία των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων. Μάλιστα, το ενδιαφέρον του Κ. Μητσοτάκη για τη συγκεκριμένη τεχνολογία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις τόσο του ίδιου όσο και της ηγεσίας του ΥΠΕΝ: ότι δηλαδή η χώρα μας θα εστιάσει στο εξής μονάχα σε αποδεδειγμένες και ώριμες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής που χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος. Σήμερα τόσο οι μεγάλοι πυρηνικοί σταθμοί όσο και οι μικροί έχουν τεράστιο κόστος που ξεπερνά ακόμα και τις μονάδες φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο λόγος που καμία κυβέρνηση δεν επενδύει σοβαρά στην ανάπτυξη των SMR. Έπειτα, προκύπτει και το αβίαστο ερώτημα γιατί η χώρα μας να επενδύσει σε παραπάνω ηλεκτροπαραγωγική ισχύ, από τη στιγμή που η προσφορά ήδη ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση.

Το κοινωνικό ομόλογο της ΔΕΗ

Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του κοινωνικού ομολόγου της ΔΕΗ που είναι αξίας 5 εκατ. ευρώ και απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας. Στόχος της εταιρείας είναι η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων κατά την ενεργειακή μετάβαση της περιοχής. Η έκδοση αφορά έως 50.000 ομολογίες, με την ονομαστική αξία της καθεμιάς να ορίζεται στα 100. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και να μην «απορροφηθεί» η έκδοση από λίγους μεγαλοεπενδυτές, η ΔΕΗ έθεσε αυστηρά όρια συμμετοχής: το ελάχιστο ποσό εισόδου είναι τα €500 (5 ομόλογα), ενώ το μέγιστο όριο ανά επενδυτή φτάνει τα €25.000 (250 ομόλογα). Το ισχυρότερο κίνητρο, ωστόσο, παραμένει η σταθερή ετήσια απόδοση, η οποία ορίστηκε στο 8%. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας κάτοικος που θα επενδύσει το κεφάλαιό του, θα δει μια συνολική αύξηση της τάξης του 40% (προ φόρων) σε βάθος πενταετίας. Η διαδικασία συμμετοχής ξεκινά στις 13 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Απριλίου 2026. Κρίσιμο σημείο για τους ενδιαφερόμενους είναι η πιστοποίηση της εντοπιότητας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδείξουν τη μόνιμη κατοικία τους στους δύο νομούς προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως εκκαθαριστικά σημειώματα ΔΟΥ, πρόσφατους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή θεωρημένα μισθωτήρια συμβόλαια.