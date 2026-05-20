Ακίνητα: Χρειάζεται σοκ προσφοράς

Χωρίς άμεσο σοκ προσφοράς από ιδιώτες και δημόσιο δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση του στεγαστικού προβλήματος σημείωσε ο αντιπρόεδρος και CEO της Dimand Δημήτρης Ανδριόπουλος στο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ανδριόπουλος πρότεινε η πολιτεία είτε να επιδοτήσει ένα μέρος του ενοικίου ώστε αυτό να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος. Είτε να μειώσει τον ΦΠΑ, είτε να επιδοτήσει με ένα fix ποσό αυτού του είδους τις αναπτύξεις, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει μέσα σε μια τριετία να αρχίσει να παραδίδει διαμερίσματα συγκεκριμένου μεγέθους με συγκεκριμένες παραμέτρους. Κατά τον ίδιο, πρωτοβουλίες, όπως η κοινωνική αντιπαροχή δημόσιων ακινήτων, η επιδότηση ενοικίου, το πρόγραμμα “Ανακαινίζω” κ.α., είναι “πολύ μικρές παρεμβάσεις που δεν έχουν ορατή απόδοση”.

Ανάστατες οι επιχειρήσεις για τα δάνεια του ΤΑΑ

Έντονα παράπονα μεταφέρουν επιχειρήσεις και τράπεζες για τη διαχείριση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς ώριμα επενδυτικά σχέδια κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση λίγο πριν από την υπογραφή. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι είχαν ήδη πληρώσει συμβούλους, μελέτες, αξιολογητές και νομική προετοιμασία, οργανώνοντας τον σχεδιασμό τους με βάση διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Οι τράπεζες είχαν εξετάσει και εγκρίνει φακέλους πελατών, χωρίς πλέον να είναι σαφές αν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια. Το παράπονο είναι ότι οι όροι άλλαξαν στο τέλος της διαδρομής, μετά από τις αλλαγές στις προθεσμίες που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο.

Στενεύουν τα περιθώρια και στις αγροτικές επενδύσεις

Η πίεση στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν περιορίζεται στα δάνεια. Αντίστοιχος αγώνας δρόμου καταγράφεται και στις πληρωμές αγροτικών επενδυτικών σχεδίων, και για αυτό νέα διάταξη ανοίγει τη διαδικασία ελέγχων σε ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα οι πιστοποιήσεις. Το μέτρο αφορά αγροτικές επενδύσεις σε μεταποίηση, παραγωγή γάλακτος και υδατοκαλλιέργειες, όπου δεν αρκεί η έγκριση του φακέλου για να πληρωθεί ο δικαιούχος, καθώς πρέπει πρώτα να πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Στην τελική ευθεία του ΤΑΑ, οι καθυστερήσεις στους ελέγχους μπορούν να μεταφέρουν προς τα πίσω και τις εκταμιεύσεις.

Ο χρησμός Γεραπετρίτη για Τουρκία και καλώδιο

Την πιθανότητα θερμού επεισοδίου με αφορμή τις έρευνες για καλώδια ηλεκτρικών διασυνδέσεων προδιαγράφουν στο εξής οι πρόσφατες δηλώσεις του ΥπΕξ Γιώργου Γεραπετρίτη σχετικά με τις διμερείς σχέσεις. Ο ίδιος δήλωσε στον Κύκλο Ιδεών ότι είναι πιθανή μια άνοδος της έντασης στο εξής, ως αποτέλεσμα και των νέων τουρκικών προκλήσεων σχετικά με την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Πάντως, ο κ. Γεραπετρίτης επέμεινε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου Great Sea Interconnector, μόλις επιλυθούν τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα και δώσει το πράσινο φως η ΕΤΕΠ στη νέα χρηματοδότηση. Έτσι, τα δύο θέματα της έντασης στο Αιγαίο και των διασυνδέσεων φαίνεται πως είναι αλληλένδετα. Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι, πέραν του GSI, σύντομα θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι απαραίτητες έρευνες και για τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Β. Αιγαίου, δηλαδή δύο έργα που η Τουρκία δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι, δεδομένων των παράνομων διεκδικήσεών της.

Τα σχέδια του ΑΔΜΗΕ

Στα οφέλη την ηλεκτρικών διασυνδέσεων, που δύσκολα θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών. Για παράδειγμα, η διασύνδεση της Κρήτης έχει καθαρό όφελος 450 εκατ. ευρώ για τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ πραγματοποιεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με την εταιρεία να επιδιώκει την άντληση 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του εγκεκριμένου δεκαετούς επενδυτικού πλάνου της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μανουσάκης στην ανάγκη ανάπτυξης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας ότι «απαιτείται να αναπτυχθεί με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας». Η έλλειψη των σχετικών υποδομών αναγκάζει το σύστημα να ισορροπεί μέσω περικοπών ή εξαγωγών, με αποτέλεσμα η φθηνή εγχώρια ενέργεια να αποθηκεύεται τη νύχτα σε γειτονικές χώρες. Η αποθήκευση είναι κρίσιμη όχι μόνο για τη σταθερότητα του δικτύου, αλλά και για να περάσει το οικονομικό όφελος στη λαϊκή κατανάλωση.

Σταθερά με ΔΕΗ

Δυνατή είσοδο επιχειρεί η ΔΕΗ στη σταθερή τηλεφωνία, προσθέτοντας μια πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας -στο υφιστάμενο πρόγραμμα ΔΕH Fiber- με 4 ευρώ ανά μήνα. Η εταιρεία προχωράει με γοργούς ρυθμούς την ανάπτυξη δικτύου οπτικής ίνας. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις τρία χρόνια, το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid έχει ήδη περάσει (είναι διαθέσιμο) από 95 περιοχές και 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου FTTH της ΔΕΗ FiberGrid προβλέπει την κάλυψη 3,8 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το 2028, ενισχύοντας διαρκώς την πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες internet σε ολόκληρη τη χώρα. Σημειωτέον ότι η ΔΕΗ συγκέντρωσε προσφορές 4 δισ. ευρώ μέσω της αύξησης κεφαλαίου, με τα κεφάλαια να οδηγούνται στη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου 24 δισ.

Η AI ωφελεί την παραγωγικότητα

Με την υπογεννητικότητα που πλήττει την Ελλάδα να φέρνει χειρότερες μέρες στο μέτωπο της παραγωγικότητας, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια κάποια λύση. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η ενσωμάτωση της ΑΙ θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας κατά 6% έως 8% την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας παράλληλα την εθνική παραγωγικότητα κατά 1% με 1,5% σε ετήσια βάση. Παρά τη δεδομένη αυτή προοπτική, η επίσημη ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, με το ποσοστό υιοθέτησης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης να παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα, πέριξ του 9%. Αυτή η αδράνεια συνεπάγεται ένα βαρύ οικονομικό τίμημα, αφού κάθε χρόνος που χάνεται στερεί από τη χώρα το 0,5% της δυνητικής της ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται ένα αξιοσημείωτο παράδοξο, καθώς το 35% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή του εργασία, ενεργώντας όμως κυρίως με προσωπική πρωτοβουλία και όχι στο πλαίσιο κάποιου οργανωμένου εταιρικού σχεδιασμού. Η ανάγκη για άμεσο επιχειρησιακό μετασχηματισμό είναι επιτακτική, καθώς τα διεθνή στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι πρωτοπόροι του κλάδου επιτυγχάνουν πολλαπλάσια αύξηση εσόδων, θεαματική ενίσχυση της παραγωγικότητας και ταχύτατη παραγωγή επιχειρησιακής αξίας, μετατρέποντας την καινοτομία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Να μην μείνει εκτός ευρωπαϊκής στήριξης ζητά η κλωστοϋφαντουργία

Τη συμπερίληψή της στα μέτρα στήριξης της Ε.Ε. ζητά η ελληνική κλωστοϋφαντουργία, καθώς πλήττεται έντονα από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Όπως ανέφερε σε σχετικό υπόμνημα ο πρόεδρος του ΣΕΒΚ, Ελευθέριος Κούρταλης, υπάρχει διάχυτη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη εξαίρεση του κλάδου από τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η ενέργεια αντιστοιχεί στο 40-50% του κόστους προϊόντος στον κλάδο, ο οποίος απασχολεί περί τους 80.000 εργαζόμενους στη χώρα μας. Έτσι, ζητείται η συμμετοχή στα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις του ΥΠΑΝ που θα λάβουν 200 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε.