Νέος γρίφος Φάμελλου. Δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές «μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα» (ΕΡΤ). Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να είναι καθοριστικός. Νέες αναταράξεις προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ για παρασκήνιο που μπορεί να παίζεται. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια! Το «ενωτικό ψηφοδέλτιο» συζητείται, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξεκόψει. Θέλει ένα νέο κόμμα χωρίς τάσεις, φράξιες και ομάδες και ψηφοδέλτια που θα φτιάξει αποκλειστικά ο ίδιος.

Bad bank

Ένα σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να μην κατεβάσει ρολλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μείνει ως ομπρέλα για όσους δεν τους θέλει ο Τσίπρας ή δεν τον θέλουν εκείνοι (Πολάκης κι ας διαγράφτηκε, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου και άλλοι που πήραν διαζύγιο από τον Τσίπρα εδώ και καιρό). Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα 24 βουλευτές, άλλοι 11 έφυγαν για τη Νέα Αριστερά. Γύρω στους 8-10 εκτιμάται ότι θα συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του ο Τσίπρας. Οι υπόλοιποι δυσαρεστημένοι θα πάνε όλοι σπίτι τους; Όχι βέβαια. Ήδη ψάχνονται. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν bad bank, όπως μου είπε χαρακτηριστικά στέλεχος που βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό. Ανάμεσα σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, πιθανόν να είναι και ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν.

Με Κατσέλη και Κοτζιά

Η παραίτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη που δεν ήταν και τόσο αιφνίδια για όσους γνώριζαν τους προβληματισμούς του, ήταν ένα ακόμη επεισόδιο στο δράμα της διαλυτικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καλπάκης κάλεσε τον κ.Φάμελλο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όταν θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, για να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε για να αρχίσει μια πρώτη προεκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης αν αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. «Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα» τόνισε. Το άλλο σενάριο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με τις κινήσεις της Λούκας Κατσέλη ή του Νίκου Κοτζιά. Κάποιοι δεν λένε όχι και στον Βαρουφάκη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί όμως ότι όλοι αυτοί δημιουργούν ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Η αβεβαιότητα συγκλονίζει τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας την εντείνει. Τον βλέπουν ως Μεσσία, ρόλο όμως που αρνείται ο ίδιος.

Αυτόνομη πορεία

Οι αιχμές του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια για «περίκλειστες Καγκελαρίες τεχνοκρατών» και «μισθοφόρους της εξουσίας» στο συνέδριο της ΝΔ, λόγω της έντασης τους, τροφοδότησαν τις συζητήσεις για την επόμενη μέρα και την δελφινομαχία. Οι σύνεδροι κατέγραψαν όμως μια ακόμη διακριτική πλατφόρμα, εκείνη του Κωστή Χατζηδάκη. Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν το αντίπαλο δέος του υπουργού Άμυνας. Έδειξε όμως, να κάνει ένα βήμα πίσω. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Η ατζέντα του, όπως φάνηκε και στο συνέδριο, κινείται στο τρίπτυχο ενότητα, ήθος της παράταξης και μεταρρυθμίσεις. Απευθύνεται στην «μεγάλη Νέα Δημοκρατία» όπως τονίζει. Η στήριξη και η συμπόρευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αυτονόητη για τον Χατζηδάκη, αλλά διεκδικεί πλέον για τον εαυτό του μια διακριτή πολιτική ταυτότητα με πολιτικές παρεμβάσεις που σταδιακά θα πυκνώνουν, όπως δηλώνουν συνεργάτες του. Στελέχη στο συνέδριο μιλούσαν για come back του Χατζηδάκη..

Ρεκόρ υπογραφών

Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της αναμένεται να κάνει η Μαρία Καρυστιανού αύριο (21.05.2026) στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη. Χρειάζονται 200 υπογραφές για τον Άρειο Πάγο, αλλά όπως φαίνεται θα χτυπήσει ρεκόρ. Πολιτικοί της φίλοι της από την Θεσσαλονίκη ζήτησαν να υπογράψουν και εκείνοι την Διακήρυξη.

Θα μπορούν να το κάνουν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Εκατοντάδες υπογραφές θα συγκεντρωθούν κι αυτό είναι μια πρώτη επιτυχία.

Ο Αυγερινός

Η Μαρία Καρυστιανού άρχισε να διοργανώνει και το επιτελείο της. Εκπρόσωπος της θα είναι ο γνωστός δημοσιογράφος Θανασης Αυγερινός, ο οποίος εργάστηκε ως ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ στη Μόσχα (Open, Ελευθεροτυπία κλπ.). Στο γραφείο τύπου θα είναι και ο δημοσιογράφος Γιάννης Παναγιωτακόπουλος. Άρχισε να δημιουργείται ομάδα εκπροσώπων ΜΜΕ στο signal, μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption) από προεπιλογή για όλα τα μηνύματα και τις κλήσεις.

Τα μοναστήρια

Ο Νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που είχε εξοργίσει την Εκκλησία επέφερε καίριο πλήγμα στην κυβέρνηση της ΝΔ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν persona non grata στο Άγιον Όρος. Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια για να αλλάξει το κλίμα και να τον υποδεχτούν οι ηγούμενοι και οι μοναχοί (4-5 Ιουλίου 2025). Οι θρησκευτικές ψήφοι έχουν επιρροή. Λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και μέσα από μυστικές διόδους, στόμα με στόμα, κάτω και πάνω από τον άμβωνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού μπήκε στη βουλή το 2023. Οι δημοσκόποι άρχισαν να την ανιχνεύουν σχεδόν στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Έκανε όμως την έκπληξη.

Μάχη για τρεις!

Με εξαίρεση την Ιερά Μονή Φιλοθέου στο Άγιον Όρος η οποία στηρίζει σκληρά τον Δημήτρη Νάτσιο, στα υπόλοιπα μοναστήρια της βόρειας Ελλάδας έχει μεγάλη διείσδυση και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, έχει συνεργάτες που ασχολούνται αποκλειστικά με τους μοναχούς, τους εξυπηρετούν σε ό,τι ζητήσουν από νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.

Χαροκαμένη μάνα

Η φήμη της Μαρίας Καρυστιανού έφτασε στα μοναστήρια και τις θρησκευτικές οργανώσεις με συγκινησιακό τρόπο. Γι’ αυτούς ήταν η χαροκαμένη μάνα, που έχασε το παιδί της με τόσο τραγικό τρόπο. Την συμπονούν. Η δικηγόρος και φερόμενη ως αντιπρόεδρος της Μαρίας Καρυστιανού Μαρία Γρατσία είναι το πρόσωπο που την σύστησε στα μοναστήρια. Η ίδια είναι βαθειά θρησκευόμενη και διατηρεί σχέσεις με θρησκευτικές οργανώσεις. Μια μαγιά από ψήφους θεωρείται ότι έχει από εκεί. Υπάρχει και μια οργάνωση εθελοντριών που μονάζουν μέσα στην πόλη και επιδίδονται σε φιλανθρωπικό έργο, η οποία επίσης στηρίζει την Καρυστιανού.

Πόλεμος

Κυριάκος Βελόπουλος, Μαρία Καρυστιανού θα είναι το δίδυμο που θα παίξει σκληρά στο πεδίο της θρησκευτικής ψήφου. Ακολουθεί ο Νατσιός το κόμμα του οποίου όμως η Καρυστιανού αποδεκατίζει. Ο ίδιος ήδη δηλώνει πρόθυμος για συνεργασία μαζί της. Βουλευτής για 20 μέρες της Νίκης είχε εκλεγεί και η Μαρία Γρατσία. Η Καρυστιανού έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που είχαν ή έχουν εκλεγεί βουλευτές. Θα φανεί αν θα βάλει νερό στο κρασί της.

Αθωώθηκε!

Όταν ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε πρόχειρα ένα χαρτί με το πόθεν έπαψες του παραμονές των ευρωεκλογών, δέχτηκε δριμεία κριτική η οποία του στοίχισε ίσως και 2 μονάδες. Και πάλι κατέγραψε για τον ΣΥΡΙΖΑ ένα 15% με έναν προεκλογικό αγώνα που εκδώσει σχεδόν μόνος, ελάχιστοι τον στήριζαν. Ήρθε η πλήρης δικαίωση για τον Στέφανο Κασσελάκη, καθώς το δευτεροβάθμιο δικαστήριο προχώρησε στην ομόφωνη αθώωσή του για την υπόθεση που αφορούσε την παραβίαση του νόμου περί πόθεν έσχες και τη συμμετοχή του σε εταιρεία του εξωτερικού η οποία δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθεί το δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους των κομματικών ΜΜΕ. Το δικαστήριο συμφώνησε με την απαλλακτική πρόταση της Εισαγγελικής Αρχής και αναγνώρισε την πλήρη έλλειψη δόλου και πρόθεσης παραβίασης της νομοθεσίας. Τι και τι δεν άκουσε τότε ο Κασσελάκης. Η αθώωση του όμως πέρασε στα ψιλά…