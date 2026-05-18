ΝΤΙΝ Eurovision ήταν και πέρασε και όπως κάθε χρόνο (και) στην τηλεόραση ξεκίνησαν οι αναλύσεις για να… εντοπιστεί ποιος ευθύνεται που βρεθήκαμε στη δέκατη θέση, ενώ όλοι… εντάξει, οι περισσότεροι… μιλούσαν (και πολλοί ελπίζαμε) για πρωτιά. Το Ferto έγινε Ftei… γιατί δεν έχει σημασία αν κάποιος «οφείλει» να αναλάβει την ευθύνη, αλλά σημασία έχει να «χυθεί αίμα». Και… βαμπίρ υπάρχουν πολλά! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ο καθένας έχει γνώμη και καλά κάνει να την λέει, έστω και -αν, όπως συνήθως συμβαίνει- χωρίς λογικά επιχειρήματα, αλλά με την εμφανέστατη επιθυμία να γίνει «τίτλος» και να γίνει «συζήτηση γύρω από το όνομά του». Προσπερνώ όλους αυτούς… έστω κι αν αρκετές φορές ξεπερνούν τα όρια της κριτικής και βουτάνε στο βαρέλι χωρίς πάτο των προσβολών και της χυδαιότητας. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Όσο και αν πικράνω και στεναχωρήσω πολλούς που θέλουν «αίμα», η αλήθεια είναι ότι τόσο ο Ακύλας όσο και η ΕΡΤ, που έχει αναλάβει ως δικό της τηλεοπτικό προϊόν τη συμμετοχή μας στη Eurovision, έκαναν πολύ καλή δουλειά… στο promotion! Ο νεαρός εκπρόσωπος της χώρας μας αγαπήθηκε σε όσες χώρες βρέθηκε, κέρδισε πολύ θετικά σχόλια από τους εκεί fans του διαγωνισμού τραγουδιού, ενώ ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε σπουδαία και μοντέρνα σκηνοθετική δουλειά για να αναδείξει το τραγούδι. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Οκ, το Ferto δεν «πούλησε» διεθνώς όπως θα ελπίζαμε, παρά το «ρεύμα» που φαίνεται πως είχε, ελπίδα που πήγαζε και από τη θέση του στα «στοιχήματα», όσο και από τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχονταν την ελληνική αποστολή σε όσες χώρες πήγε πριν, αλλά και το αισιόδοξο κλίμα στη Βιέννη τις ημέρες του διαγωνισμού. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Λάθος εκτιμήσεις; Ε, κάτι σαν τα exit polls στις εκλογικές αναμετρήσεις που πολλές φορές έχουν πέσει έξω. Ο Ακύλας πήγε στην Αυστρία «φορτωμένος» ελπίδες, όχι γιατί κάποιοι τού τις «φόρτωσαν», αλλά γιατί δέχθηκε κύμα αγάπης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το να ζητά συγγνώμη που δεν το έφερε αποτυπώνει μεν το πόσο πολύ και ο ίδιος έλπιζε στην πρωτιά, από το κλίμα και τη θετική ανταπόκριση που βίωνε, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να αισθάνεται καθόλου άσχημα. Ούτε προσωπικά ούτε καλλιτεχνικά. Διαγωνισμός ήταν… και τα πήγε πολύ καλά. Δεν εξέθεσε σε τίποτα τη χώρα μας… όσο και αν ορισμένοι, όπως είπα, επιθυμούν με δηλώσεις τους «να γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά τους». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Επιστρέφω στην ΕΡΤ, για την οποία το «ταμείο» της έδειξε κέρδος, όσο και αν κάποιοι υποστηρίζουν πως «πετάνε το δημόσιο χρήμα, αυτό που παίρνουν από εμάς»! Ο διαγωνισμός της Eurovision είναι από τα ελάχιστα… διορθώνω: το μοναδικό ετήσιο πρόγραμμα που φέρνει στο «ταμείο τηλεθέασης» της ΕΡΤ τόσο υψηλά ποσοστά. Τώρα, αν στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής εκμεταλλεύονται σωστά αυτό το «ταμείο» για να έχουν και έσοδα, είναι άλλο θέμα… και σε αυτό οφείλουν να απαντούν. Γιατί, πέρα από «την πολύ καλή δουλειά στο promotion» που ανέφερα, πολλά από τα υπόλοιπα ήταν προχειροφτιαγμένα και κινήθηκαν στη συνηθισμένη τακτική της δημόσιας τηλεόρασης που δίνει μία και «χύνει το γάλα»…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ένα από αυτά που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν το πόσο πρόχειρα οργανωμένη ήταν η ΕΡΤ για να υποδεχτεί τον Ακύλα στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον τελικό. Ενώ γνώριζαν πως θα έκανε δηλώσεις live σε σύνδεση με την εκπομπή «Eurovision Night», αλλά και με τους παρουσιαστές του διαγωνισμού, τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη, δεν είχαν φροντίσει ούτε στοιχειώδη βασικά τεχνικά θέματα. Έτσι, στη σύνδεση που έκανε δίπλα από την Κέλλυ Βρανάκη, δεν είχαν βάλει ούτε κάποιο μόνιτορ για να βλέπει ποιοι του μιλούν, αλλά ούτε καν είχαν εξασφαλίσει να έχει ο ίδιος επικοινωνία μέσω τηλεφώνου με τους υπόλοιπους! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αστείο; Γελοίο; Προχειρότητα; Άγνοια; Ανοργανωσιά; Ανεπάρκεια; Διορθώνω: Αστείο! Γελοίο! Προχειρότητα! Άγνοια! Ανοργανωσιά! Ανεπάρκεια! Και πολλά ακόμα, χωρίς να σταθώ ούτε στο ότι στο ένα παράθυρο ήταν η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, γιατί σε όλους τους προηγούμενους χαρακτηρισμούς θα πρέπει να μπουν πολλά ερωτηματικά και θαυμαστικά. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Καλό το πρόγραμμα… αλλά όταν δεν υπάρχει προγραμματισμός για αυτονόητα και βασικά… προβληματίζεσαι μήπως τελικά «δεν χύνουν το γάλα», αλλά έχουν πετάξει και το ποτήρι μαζί…! Γιατί κάπως έτσι η δημόσια τηλεόραση καταφέρνει να στήνει υπερπαραγωγή για τα φώτα και να σκοντάφτει… στο πολύμπριζο! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ