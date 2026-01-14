«Αχτίδα φωτός» για την ακρίβεια στα τρόφιμα

Παράθυρο ελπίδας ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην ευρωζώνη θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται αφήνει η ΕΚΤ, καθώς υποχωρούν οι πιέσεις από τις τιμές των εμπορευμάτων και μειώνεται η επίδραση προηγούμενων αυξήσεων κόστους που περνούσαν με καθυστέρηση στη λιανική. Στις προβολές της ΕΚΤ, ο ρυθμός για τα τρόφιμα προβλέπεται να πέσει βραχυπρόθεσμα κοντά στο 2,1% στο γ’ τρίμηνο του 2026 και στη συνέχεια να παραμείνει σε πιο ήπια, «μέτρια» επίπεδα.

Την εικόνα στηρίζει και η Κομισιόν, με τις προσδοκίες τιμών πώλησης να έχουν χαλαρώσει πιο έντονα στους παραγωγούς απ’ ό,τι στο λιανεμπόριο. Πάντως, ας επισημανθεί για άλλη μια φορά πως η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης δεν συνιστά μείωση των τιμών από τα υψηλά επίπεδα στα οποία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα.

Δυναμική κίνηση της ΔΕΗ στην εξοικονόμηση ενέργειας

Η διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια έγινε ήδη αισθητή, πρώτα με την είσοδό της στις τηλεπικοινωνίες και έπειτα με την εξαγορά του Κωτσόβολου, που της προσφέρει ευρεία παρουσία στη λιανική.

Πλέον, η επιχείρηση προχωρά σε μόχλευση των νέων συνεργειών και δυνατοτήτων της, ώστε να πρωταγωνιστήσει και στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται η παροχή έτοιμης λύσης για εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με επιδότηση 50% μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», που ανακοίνωσε χθες.

Η κίνηση έχει σημασία όχι μόνο για την ίδια τη ΔΕΗ, αλλά και για τη χώρα συνολικά, καθώς καλείται να ενισχύσει σημαντικά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συμμετοχή των ΑΠΕ στη θέρμανση και την ψύξη ενόψει του 2030 και ακόμη παραπέρα. Οι αντλίες θερμότητας θεωρείται ότι παίζουν κρίσιμο ρόλο στη συνολική αυτή προσπάθεια.

«Βροχή» ενός δισ. σε τρεις περιφέρειες

Με την τελική έγκριση των τριών Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και τη Στερεά Ελλάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, θα κατευθυνθούν στις εν λόγω περιοχές 988 εκατ. ευρώ, μαζί με την υπερδέσμευση. Για τη «φτωχή» Δυτική Ελλάδα οι διαθέσιμοι πόροι διαμορφώνονται σε 370,5 εκατ. ευρώ, για τη Στερεά Ελλάδα σε 357,5 εκατ. ευρώ και για την Κρήτη σε 260 εκατ. ευρώ.

Έμφαση δίνεται σε υποδομές και μεταφορές, πολιτική προστασία απέναντι στην κλιματική κρίση, πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και κοινωνική συνοχή. Στο επόμενο διάστημα αναμένονται εγκρίσεις και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, ώστε να αρχίσει να «τρέχει» ουσιαστικά η στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη της νέας περιόδου.

Το τέλος της Τσάνταλη

Προδιαγεγραμμένο υπήρξε το τέλος της ιστορικής οινοποιίας Τσάνταλη (Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε.), η οποία τέθηκε σε πτώχευση με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα της εταιρείας είχαν έρθει στο προσκήνιο το 2024, λόγω της πολύμηνης τότε επίσχεσης εργασίας των εργαζομένων. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς η Τσάνταλης είχε καταθέσει αίτηση πτώχευσης, καθώς το εγχείρημα διάσωσής της, μέσω της Ελληνικά Οινοποιεία – εταιρείας συμμετοχών των Θωμά και Ηλία Γεωργιάδη – δεν προχώρησε.

Εκτιμάται ότι η εταιρεία έχει υποχρεώσεις άνω των 65 εκατ. ευρώ, με την αρχή του τέλους της Τσάνταλης, της οποίας η ιστορία ξεκινά το 1890, να τοποθετείται στο 2023, οπότε για πρώτη φορά στην ιστορία της δεν πραγματοποιήθηκε τρύγος.

Η κυριαρχία της Ισπανίας στο λάδι

Ένα από τα εντυπωσιακά ευρήματα των μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο και την αλληλεξάρτησή τους μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας είναι ότι η τελευταία έχει το πρόσταγμα. Η Ισπανία, δηλαδή, αποτελεί τον κυρίαρχο ηγέτη καθορισμού τιμών (price setter) στη Μεσόγειο, με την ελληνική αγορά να λειτουργεί ως «ακόλουθος», προσαρμοζόμενη μακροχρόνια στις ισπανικές τάσεις.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι Έλληνες παραγωγοί έχουν περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ, αλλά και ότι η έκθεση σε εξωγενείς μεταβολές της Ισπανίας (καιρός, παραγωγή, πολιτικές) είναι μεγάλη. Βέβαια, το πραγματικό πρόβλημα δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι η Ελλάδα «ακολουθεί» την Ισπανία, αλλά με το ότι πουλάει χύμα, δεν διαθέτει ισχυρούς συλλογικούς φορείς που να επηρεάζουν τις τιμές και ότι η τυποποίηση και η καθετοποίηση παραμένουν περιορισμένες.

Η κρουαζιέρα πάει καλά

Η έναρξη της περιόδου κρουαζιέρας 2026 στον Πειραιά δεν αποτελεί απλώς ένα τυπικό ημερολογιακό ορόσημο, αλλά μια σαφή ένδειξη της σταθερής αναβάθμισης του ρόλου της Ελλάδας στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΟΛΠ επιβεβαιώνουν μια διαρκώς ανοδική πορεία, με το 2025 να καταγράφεται ως έτος αναφοράς για την κρουαζιέρα στον Πειραιά.

Η παρουσία σύγχρονων πλοίων, όπως το Viking Vesta της Viking Cruises, και η πρόβλεψη πολλαπλών προσεγγίσεων εντός του έτους δείχνουν ότι ο Πειραιάς παγιώνεται ως βασικός κόμβος και όχι απλώς ως ενδιάμεσος σταθμός. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, καθώς ενισχύονται τα έσοδα από μεταφορές, εστίαση, εμπόριο και τουριστικές υπηρεσίες, ιδίως όταν το λιμάνι λειτουργεί ως home port.

Παράλληλα, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας, η Ελλάδα προβάλλει ως ασφαλής και αξιόπιστη επιλογή για διεθνείς ομίλους. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τον Πειραιά, αλλά αποτυπώνει μια ευρύτερη, δομική αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον τουριστικό και ναυτιλιακό χάρτη της Μεσογείου.

Μικρό καλάθι από ΡΑΑΕΥ στα αιτήματα του ΑΔΜΗΕ

Εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η νέα μεθοδολογία που αφορά τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται. Πρόκειται για απόφαση που επηρεάζει τις επενδύσεις του διαχειριστή και τα ποσά που χρεώνονται οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών τους για να τις καλύψουν.

Πάντως, η ΡΑΑΕΥ είπε «όχι» σε αρκετά από όσα ζητούσε ο ΑΔΜΗΕ, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας σαφώς πιο συγκρατημένης σε σχέση με ό,τι θα προτιμούσε ο διαχειριστής. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή γνωρίζει τη δυσκολία του έργου του ΑΔΜΗΕ και προσπαθεί να διασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών.