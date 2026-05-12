Τον Ιούνιο έρχονται τα γεννητούρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα» είπε στην ομιλία του στο θέατρο της Ρεματιάς το βράδυ της Δευτέρας.

Σε βίντεο, που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα με στιγμιότυπα από εκδηλώσεις σε εννέα πόλεις όπου παρουσίασε την Ιθάκη του, κάποιος από το κοινό του φώναξε “ανακοίνωσέ το”. «Στις επόμενες εκδηλώσεις μας θα πρέπει τους ανυπόμονους να τους κρατάμε στο φουαγιέ” απάντησε ο Τσίπρας. Τώρα φαίνεται ότι θα ανοίξει όλες τις πόρτες και του φουαγιέ για να κυκλοφορεί ελεύθερα ο κόσμος. «Έρχεται ο μήνας του θερισμού» τόνισε χθες δείχνοντας τον Ιούνιο για τις εξαγγελίες του.

Rebranding

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε rebranding και ως προς το πώς παρουσιάζεται στην εξέδρα. Δεν στέκεται σε πόντιουμ αλλά κρατάει μικρόφωνο και περπατάει. Έχει κάνει μαθήματα επικοινωνίας. Χρειάζεται λίγα ακόμη για να αποκτήσει μεγαλύτερη άνεση. Έδειξε ότι έχει ανεβασμένο το ηθικό του. Βάζει πολύ ψηλά τον πήχη. «Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά να την κερδίσουμε» τόνισε. Αναμενόμενο να το λέει μέχρι σε ένα βαθμό αφού βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά και το 2019 δήλωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα στο εκατομμύριο να χάσει από τον Μητσοτάκη και έχασε με 19 μονάδες. Η Διακήρυξη του νέου κόμματος είναι σχεδόν έτοιμη. Στο όνομα δεν έχει καταλήξει ακόμη ο Τσίπρας. Παρουσίασε και μια ομάδα 25 ατόμων που θα τον συνεπικουρεί.

Προεκλογικό σπριντ

Με το βλέμμα σε κάλπες τον Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το εάν θα γίνουν ή όχι, διότι η απόφαση είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού και κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνει, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ. Σχεδιάζει προεκλογική στρατηγική τεσσάρων μηνών, ασχέτως εάν σε λίγο μπαίνει το Καλοκαίρι. Ο στόχος που έχει θέσει είναι να βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, έστω με μια ψήφο διαφορά. Φιλόδοξος στόχος και δύσκολος καθώς και στην τελευταία δημοσκόπηση του Κώστα Παναγόπουλου (ALCO) για τον Alpha, η ΝΔ καταγράφει μεν το χαμηλότερο ποσοστό την τελευταία 10ετία – ένα 22,8% – έχοντας, όμως, προβάδισμα 10,6 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (12,2%).

Σκιώδης κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών στην περιφέρεια και στην Αττική ρίχνοντας το βάρος του στην αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες. Θα πηγαίνει σε πλατείες, σε καφενεία, λαϊκές. Ταυτόχρονα προετοιμάζει μια ομάδα κρούσης, που σύμφωνα με το βρετανικό μοντέλο θα μπορούσε να ονομαστεί και «σκιώδης κυβέρνηση». Στηρίζεται στη λογική ότι δεν μπορεί να ζητάει να κυβερνήσει και οι πολίτες να μην έχουν μια αίσθηση με ποια ομάδα θα το κάνει. Θα κτίσει τα πρόσωπα με τους ρόλους ώστε να ενισχύσει την εικόνα της κυβερνησιμότητας.

Σκιώδεις υπουργοί

Εξ απορρήτων του Νίκου Ανδρουλάκη μου είπε ότι όταν ο Παύλος Χρηστίδης απευθυνόμενος στην Νίκη Κεραμέως λέει «προκαλώ την υπουργό Εργασίας» για ένα ντιμπέιτ ή ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς προκαλεί σε μονομαχία τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, δείχνει το χαρτοφυλάκιο που έχει το κάθε στέλεχος. Αυτά τα δίδυμα ΠΑΣΟΚ – Κυβέρνησης θα εμφανίζονται σε όλους τους βασικούς τομείς της κυβερνητικής πολιτικής ώστε οι πολίτες να ξέρουν από ποιο πρόσωπο θα περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις για το ένα ή το άλλο θέμα. Όλα θα κριθούν στην πράξη, επιχειρήματα και πρόσωπα, στην πιο σκληρή προεκλογική περίοδο που θα ζήσει η χώρα.

Ημερομηνίες

Χθες τα κόμματα έπαιξαν το παιχνίδι της κολοκυθιάς. Έβαλαν κάτω το ημερολόγιο για να δουν πότε μπορεί να γίνουν εκλογές μετά την ΔΕΘ (5-6/9). Υπάρχουν οι εξής: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10. Όλα τα σενάρια έχουν τα υπέρ και τα κατά. Το σενάριο του Σεπτεμβρίου πρέπει να πληροί πέντε προϋποθέσεις: Να έχουν αντιμετωπισθεί με αποτελεσματικότητα οι φωτιές του Καλοκαιριού. Να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το τουριστικό ΑΕΠ που με τον πόλεμο κινδυνεύει. Δεν θα έχει ανοίξει η Βουλή. Θα βρεθεί ίσως απροετοίμαστη η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα τα νέα κόμματα, σε προγράμματα και σε πρόσωπα.

Εφιάλτης οι άρσεις ασυλίας

Και βέβαια αναγκαία προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν νέες ανοιχτές δικογραφίες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα αφήσει πίσω της η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η οποία παραδίδει σκυτάλη τον Σεπτέμβριο στον Γερμανό Αντρές Ρίτερ που είναι ο επικρατέστερος διάδοχος της. Ο μεγάλος εφιάλτης της ΝΔ είναι να πάει σε εκλογές με 40-50 βουλευτές με άρσεις ασυλίας. Όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για άλλα σκάνδαλα που ήδη ερευνώνται.

Υποψηφιότητες!

Στο συνέδριο της ΝΔ 15-17 Μαΐου οι περίπου 4- 5000 σύνεδροι θα εκλέξουν τα νέα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν την Πολιτική Επιτροπή που είναι το ανώτερο κομματικό όργανο. Μετά το συνέδριο, η ΠΕ θα εκλέξει τον ή την νέο ή νέα γραμματέα. Ο προηγούμενος γραμματέας Κώστας Σκρέκας ελέγχεται για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ζήτησε και άρθηκε η ασυλία του, και παραιτήθηκε από την υψηλή κομματική θέση. Μαθαίνω ότι κυριαρχεί η ιδέα ο νέος γραμματέας να είναι βουλευτής και όχι εξωκοινοβουλευτικός (ακουγόταν το όνομα του Γιάννη Μπρατάκου που ξέρει το κόμμα). Τα ονόματα που συζητήθηκαν είναι ο Νότης Μηταράκης, ο Περικλής Μαντας, η

Ζωή Ράπτη, ο Γιάννης Παππάς κλπ. Το φαβορί φαίνεται να είναι η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μακρή. Της προτάθηκε και η θέση γραμματέα της ΚΟ την οποία αρνήθηκε. Γραμματέας στο κόμμα θα ήθελε. Έχει την όρεξη και το τσαγανό είναι και γυναίκα που έχει τη σημασία του. Για να δούμε ποιος ή ποια θα κόψει το σχοινί. Τις αποφάσεις θα πάρει ο πρωθυπουργός μετά το συνέδριο.

Άλλο σκηνικό

Πατάει γκάζι και η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα. Συμμετέχοντας σε μια τυπική διαδικασία ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόταση μιας ομάδας πρωτοβουλίας Κρήτης να τεθεί επικεφαλής του κινήματος των πολιτών. Αναμένεται να ανακοινώσει όνομα και διακήρυξη ίσως και στις 21 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Σαμαράς καθυστερεί ακόμη. Αλλά και τα δύο κόμματα του Τσίπρα της Καρυστιανού αρκούν για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και να υπάρξουν νέες προκλήσεις.

Εν αναμονή

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco, το 12,9% δήλωσε ότι θα ψηφίσει «άλλο κόμμα» – προφανώς κάποιο από αυτά που δεν ανακοινώθηκαν. Επίσης οι αναποφάσιστοι φτάνουν τον 19%. Δηλαδή πάνω από 3 στους 10 είναι σε στάση αναμονής. Δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν. Το πολιτικό σκηνικό είναι πιο ρευστό από ποτέ και δεν αποκλείεται να κρύβει και εκπλήξεις.