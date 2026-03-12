Αντιδράσεις δύο ταχυτήτων για το πλαφόν

Διαφορετικά αντέδρασαν στα μέτρα της κυβέρνησης για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ο κλάδος των σουπερμάρκετ και οι βενζινοπώλες. Οι, μεν, ανέφεραν ότι μέχρι τώρα με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Κατά τον ΙΕΛΚΑ, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές. Από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι επανέλαβαν το αίτημά τους για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το «κράτος κοιτά να προστατεύσει τα υπέρογκα από τα καύσιμα έσοδα του και μάλιστα να τα αυξήσει (μιας και όσο αυξάνεται η τιμή αυξάνεται και ο ΦΠΑ) και ταυτόχρονα στρέφει την προσοχή των πολιτών στους πρατηριούχους, κίνηση που ερμηνεύεται τουλάχιστον προκλητική και ανήθικη». Σήμερα το κράτος εισπράττει παραπάνω ΦΠΑ από την αρχή του έτους από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου 85.00 ευρώ το κυβικό (8.5 λεπτά ανά λίτρο)και εποφθαλμιά ενδεχομένως τα δύο τρία λεπτά του πρατηριούχου , που είναι η επιβίωση του, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ). Κατά του πλαφόν είναι και η Ελληνική Ένωση Καφέ που αναφέρει ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υπό καθεστώς ακραίας πίεσης, απορροφώντας διαδοχικές ανατιμήσεις.

Τέλος στα σενάρια για τον κατώτατο

Τέλος στη συζήτηση για ενδεχόμενη άνοδο του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ από φέτος βάζει η κυβέρνηση, με την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, να ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή της ότι ο συγκεκριμένος στόχος παραμένει για το 2027. Από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ νέα αύξηση, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη δύο αναπροσαρμογές, το 2026 και το 2027. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις θα κινηθούν εντός των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας και προανήγγειλε εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Όπως σημείωσε, κάθε αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει όχι μόνο τον βασικό μισθό, αλλά και τριετίες και επιδόματα για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτό τον τρόπο μπαίνει και οριστικά «στοπ» στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έκανε λόγο για αύξηση του κατώτατου από φέτος.

Στα σκαριά και νέες συλλογικές συμβάσεις

Η υπουργός, παράλληλα, αποκάλυψε πως έρχεται νέος κύκλος συλλογικών συμβάσεων στην αγορά εργασίας, μετά και τη σύναψη της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας τον Νοέμβριο. Όπως ανέφερε, ήδη έχει «κλειδώσει» η πρώτη σύμβαση για περίπου 6.000 εργαζόμενους στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, με αυξήσεις που φτάνουν έως και 12% πάνω από τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, βρίσκονται σε τελική φάση διαπραγματεύσεων και άλλες σημαντικές συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ανοίγοντας νέα μέτωπα μισθολογικών αυξήσεων σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας, χωρίς ωστόσο η κ. Κεραμέως να θέλει να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Γιατί η Kaizen εξαγόρασε τη GameplAI

Ένας από τους κλάδους που βρίσκεται σε πορεία μετασχηματισμού λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι και αυτός των online τυχερών παιγνίων. Απόδειξη; Η εξαγορά της GameplAI που κατέχει κυρίαρχη θέση στην ανάλυση δεδομένων και στo sports trading, ένα είδος χρηματιστηρίου στοιχημάτων όπου ο παίκτης αγοράζει και πουλάει αποδόσεις βάσει του πώς προβλέπει ότι θα κινηθεί μια ομάδα. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενσωμάτωση εργαλείων αυτοματισμού, προσωποποίησης και διαχείρισης ρίσκου στην πλατφόρμα της Betano (που διαχειρίζεται η Kaizen) σε 20 αγορές. Επιτρέπει ακόμη στην Kaizen να δημιουργήσει προϊόντα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Αλλαγή φρουράς στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Αλλαγή φρουράς μετά από τρεις δεκαετίες στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Χθες, η εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Masdar ανακοίνωσε ότι ο Μανώλης Μαραγκουδάκης αποχωρεί από τη θέση του CEO την οποία είχε από την ίδρυση της εταιρείας το 1997 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν από τους μακροβιότερους διευθύνοντες συμβούλους ενεργειακού ομίλου του οποίου οι μετοχές διαπραγματεύονταν στο ΧΑ μέχρι την πρόσφατα εξαγορά του από την Masdar. Τη σκυτάλη παίρνει ο Αριστοτέλης Χαντάβας, ο οποίος, μέχρι πρότινος, ήταν επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power.

Ισχυρά κέρδη για τη Σαράντης

Ισχυρότερη κερδοφορία εμφάνισε το 2025, συγκριτικά με το 2024, o όμιλος Σαράντης, με τις πωλήσεις να παραμένουν σταθερές σε περίπου 600 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη έκανε στρατηγική στροφή προς τα επώνυμα προϊόντα, με τα HERO brands να αυξάνονται κατά 3,4% και αυτά της ιδιωτικής ετικέτας να υποχωρούν κατά 14,6%. Η εντυπωσιακή άνοδος 60% στις διεθνείς αγορές υπήρξε καθοριστική για τις συνολικές επιδόσεις των επώνυμων brands. Παράλληλα, η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά: τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) ανήλθαν στα 89 εκατ. (+9,1%) και τα κέρδη προ τόκων και φόρων (Ebit) στα 67 εκατ. (+10,0%), με τα περιθώρια κέρδους να διευρύνονται χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,3% (€53,1 εκατ.), οδηγώντας σε άνοδο των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 17% στα €0,83. Η ισχυρή αυτή απόδοση επέτρεψε την αύξηση του μερίσματος κατά 25,0%. Περιττό να αναφερθεί ότι η έκρηξη των πωλήσεων στις διεθνείς αγορές φανερώνει ότι το μοντέλο ανάπτυξης της Σαράντης είναι επιτυχημένο.

Ευκολότερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κεφάλαια για ΑΔΜΗΕ

Θετικές προοπτικές για τον ΑΔΜΗΕ δημιουργεί το νέο σχέδιο της Κομισιόν για την επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ και τις ενεργειακές υποδομές, που ανακοινώθηκε την Τρίτη. Μέρος του σχεδίου αφορά την ευκολότερη και διευρυμένη χρηματοδότηση των διαχειριστών δικτύου μέσω ειδικού ταμείου, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεδομένων των εκτενών έργων που καλείται να υλοποιήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια ο ΑΔΜΗΕ, τόσο εγχώρια όσο και σε διεθνείς διασυνδέσεις, η νέα χρηματοδοτική «ανάσα» είναι σίγουρα καλοδεχούμενη, ως συνέχεια και της πρόσφατης ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Έκαψε» τα long ο Τραμπ

Ζημίες πολλών δισεκατομμυρίων υπολογίζεται ότι προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ για το σύντομο τέλος του πολέμου τη Δευτέρα, σε όσους επενδυτές είχαν στοιχηματίσει στην άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Η πτώση σχεδόν 30% που προκλήθηκε στην τιμή του «μαύρου χρυσού» έκαψε τις long θέσεις στα χρηματιστήρια, οι οποίες μάλιστα θα χρειαστούν χρόνο για να ανακάμψουν και να οδηγήσουν εκ νέου ψηλότερα τις τιμές. Κάτι που φυσικά αποτελούσε και τον βασικό σκοπό του Αμερικανού Προέδρου.