Αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ

Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε η ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα βλέμματα, βέβαια, να είναι στραμμένα στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου για την οποία αναμένεται το βιβλίο προσφορών να ανοίξει από την επόμενη εβδομάδα. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) ανήλθαν στα 0,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 0,5 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 0,2 δισ., έναντι 0,1 δισ. Η μεταβολή αυτή αντανακλά την απόδοση των στρατηγικών επενδύσεων και τις ευνοϊκές υδρολογικές συνθήκες. Παρά το έντονο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 0,5 δισ. -το οποίο κατευθύνθηκε κατά 82% στις ΑΠΕ και τα δίκτυα- ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διατηρήθηκε στο 3,0x, παραμένοντας εντός των χρηματοοικονομικών στόχων του ομίλου. Για το σύνολο του 2026, οι προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει τους ετήσιους στόχους για προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. και καθαρά κέρδη 0,7 δισ. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η διανομή μερίσματος ύψους 0,80 ανά μετοχή. Με την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ να αγγίζει ήδη τα 7,2 GW και επιπλέον 6,7 GW έργων να βρίσκονται σε ώριμη φάση υλοποίησης, η ΔΕΗ εδραιώνει την πράσινη μετάβασή της. Την εκτίμηση ότι η ΔΕΗ θα συνεχίσει να χάνει μερίδιο στην αγορά λιανικής ρεύματος διατύπωσε χθες κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης. Μιλώντας για το μερίδιο λιανικής, ο κ. Στάσσης εκτίμησε ότι η εταιρεία θα εξακολουθήσει να χάνει μερίδιο μελλοντικά, “αλλά με σταδιακό τρόπο και με παράλληλα ενισχυμένη αξία στις ευρύτερες δραστηριότητές μας. Ως επιχείρηση δίνουμε έμφαση στους ποιοτικούς πελάτες”.

Με προεκλογικό χαρακτήρα το χωροταξικό των ΑΠΕ

Τη στιγμή που οι φήμες οργιάζουν σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έρχεται να καθησυχάσει τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών σχετικά με το πού θα επιτρέπεται η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στο εξής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα απαγορεύει την ανάπτυξή τους σε τουριστικά νησιά και σε μεγάλα υψόμετρα. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση κάνει ένα βήμα πίσω και εισακούει τις εκκλήσεις όσων αντιδρούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στα εν λόγω έργα. Κάτι που ελπίζει ότι θα έχει αντίκρισμα σε ένα συγκεκριμένο και διόλου αμελητέου μεγέθους πολιτικό ακροατήριο.

Βεβαίως, υπάρχει και ο αντίλογος, αφού ο κλάδος των αιολικών τονίζει το μάλλον αυτονόητο: Ότι τα αιολικά έχουν νόημα μονάχα όπου υπάρχουν έντονοι άνεμοι, όπως είναι δηλαδή οι βουνοκορφές.

Τι κρατά τους εργαζόμενους πιστούς

Παρά τις συνεχείς απόπειρες για μείωση του μισθολογικού κόστους, αυτό παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, όπως αναφέρει η πρόσφατη έρευνα της Randstad. Συγκεκριμένα, για το 52% των επιχειρήσεων το εργατικό κόστος αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Παρόλα αυτά, το 54% των ερωτηθέντων δρομολογεί προσλήψεις εντός του έτους. Η εύρεση των κατάλληλων υποψηφίων παραμένει δύσκολη, με τις πιο περιζήτητες δεξιότητες να είναι η ανθεκτικότητα (65%) και η ομαδικότητα (52%).

Οι συστάσεις (84%) παραμένουν η πιο αποτελεσματική μέθοδος στελέχωσης, με το 58% των εργαζομένων να αποχωρεί επειδή αποδέχεται καλύτερες οικονομικές προσφορές ή συνθήκες από άλλες εταιρείες. Με τα δεδομένα αυτά, το 72% των εταιρειών σχεδιάζει αυξήσεις μισθών οι οποίες κυμαίνονται έως και 5% για μία στις δύο επιχειρήσεις. Παράλληλα, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, καθώς το 41% των εταιρειών υποστηρίζει τη χρήση της και σχεδιάζει να την επεκτείνει, εστιάζοντας στην αυτοματοποίηση και την παραγωγικότητα. Όσον αφορά τα μοντέλα εργασίας, το 27% των επιχειρήσεων επιμένει αποκλειστικά στη δια ζώσης εργασία, ενώ το υβριδικό μοντέλο των 2-3 ημερών τηλεργασίας ακολουθείται από το 21%. Τέλος, για να παραμείνει ένας εργοδότης ελκυστικός, τα ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών (75%) και το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον (59%) παραμένουν οι κρισιμότεροι παράγοντες.

Προς €1 δισ. Ebitda η HelleniQ Energy

Ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου, που αντανακλούν τη θετική συγκυρία στον κλάδο διύλισης, βλέπουν για τη HelleniQ Energy οι αναλυτές της Optima Bank. Όπως αναφέρουν, παρά τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου, το «προσαρμοσμένο» EBITDA αναμένεται να ενισχυθεί στα 270 εκατ. ευρώ (+50%), με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται στα 123 εκατ. ευρώ έναντι του 1Q25. Κύριος καταλύτης παραμένει το περιβάλλον διύλισης, με τα benchmark margins (περιθώρια κέρδους διύλισης) στα 10,9 δολ./βαρέλι να αντισταθμίζουν την πίεση από την ενδυνάμωση του ευρώ. Βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η κερδοφορία εκτοξεύεται (EBITDA 405 εκατ. ευρώ), ωφελούμενη από τις θετικές αποτιμήσεις αποθεμάτων λόγω του ράλι στις τιμές του αργού. Στις επιμέρους δραστηριότητες, η εμπορία παραμένει στιβαρή, ενώ οι ΑΠΕ και τα λειτουργικά κέρδη της Enerwave καταγράφουν άνοδο 22%. Με το τελικό μέρισμα των 0,40 ευρώ (απόδοση 4,1%) να έχει ήδη δρομολογηθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στο guidance της διοίκησης. Η ορατότητα για το δεύτερο τρίμηνο παραμένει υψηλή, δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για ανοδική αναθεώρηση των ετήσιων στόχων του 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA. Η HelleniQ Energy δείχνει να κεφαλαιοποιεί πλήρως τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ισχυρή κερδοφορία για την Optima Bank

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε η Optima Bank το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 47,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22% σε ετήσια βάση. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 25%, ενώ η τράπεζα παρουσίασε σημαντική πιστωτική επέκταση, με τις εκταμιεύσεις δανείων να φτάνουν το 1 δισ. ευρώ (+27%) και τα συνολικά υπόλοιπα τα 5,5 δισ. (+38%). Παράλληλα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 34%, αγγίζοντας τα 6,4 δισ. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παρέμεινε εξαιρετική, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 1,31%. Στο μέτωπο των εσόδων, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 25% (62 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν άλμα 56% (19 εκατ. ευρώ). Η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε στιβαρή (14,27%), με την τράπεζα να εμφανίζει (ή εμφανίζει πλέον) δείκτη κάλυψης ρευστότητας 144,7%.

Οι μετοχές του Παπασταύρου

Ζήτημα αντικρουόμενων συμφερόντων προκύπτει από τη δημοσίευση του «πόθεν έσχες» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην εφορία, διαθέτει μετοχές συνολικού ύψους άνω των 100.000 ευρώ σε αρκετές δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου της ενέργειας, τον οποίο εποπτεύει από τη θέση του. Μάλιστα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση μετοχών εντοπίζεται σε ιδιωτικούς ομίλους. Μπορεί ο υπουργός να μην έχει δώσει δείγματα προτιμησιακής μεταχείρισης κατά τη θητεία του, όμως δεν παύει να προκύπτει ένα σοβαρό θέμα που αφορά την εικόνα του υπουργείου.