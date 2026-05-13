Ένας ιδιότυπος εμφύλιος μαίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του κόμματος Τσίπρα. Ελάχιστοι είναι οι βουλευτές που δεν θα ήθελαν να πάνε μαζί του. Το θέμα είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός πιθανόν να πάρει μόνον 7-8 και αυτούς υπό τον όρο ότι θα παραδώσουν την έδρα τους με την ίδρυση του νέου κόμματος και όχι στο παρά πέντε της κάλπης.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Θέλει να ξεκινήσει κάτι νέο, αυτή είναι η προτεραιότητα του. Τα παλαιοκομματικά αλισφερίσια με συμφωνίες για τα ψηφοδέλτια και πάσης φύσεως ισορροπίες, τα ξέρει αλλά δεν τον εκφράζουν πλέον.

Το τηλεφώνημα

Γι’ αυτούς τους λόγους δεν είναι στις προτεραιότητες του ένα τηλεφώνημα ή μια συνάντηση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, όπως επισημαίνει στενός του συνεργάτης. «Όλα στην ώρα τους» τόνισε. Δεν επιστρέφει ο Τσίπρας για να ξαναγίνει πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς δεν θα είχε φύγει καθόλου. Υπάρχουν πιέσεις για την συνάντηση των δύο.

Ο Φάμελλος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πρωτοβουλίες, δεν κάνει πολιτική με κλειστές πόρτες. Ο Τσίπρας δεν αντιδρά και αυτή η αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε περιδίνηση το κόμμα της αριστεράς το οποίο φυλλορροεί. Αντίθετα μεγαλώνουν τα ποσοστά στις μπάρες των δημοσκοπήσεων με εκείνους που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα» υπονοώντας και το κόμμα Τσίπρα ή παραμένουν αναποφάσιστοι (πλησιάζουν συνολικά το 30%}.

Δύο κόμματα;

Ο μεγαλύτερος αριθμός των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει την προσχώρηση. «Δεν γίνεται στις εκλογές να κατεβούμε με διαφορετικά ψηφοδέλτια» σχολίασε στη στήλη βουλευτής. «Θα είναι σαν να αυτοκτονούμε» τόνισε. Στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού στην Αμαλίας πηγαινοέρχεται πολύς κόσμος. Αρκετοί διαπραγματεύονται για τον εαυτό τους.

Επιδιώκουν μια δέσμευση του ότι αν τον ακολουθήσουν θα είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογικές περιφέρειες που επιθυμούν. Δεν τους λέει όχι, ούτε ναι, απλώς τους ακούει και τους βαθμολογεί…

Εκτός

Βουλευτής που έχει απογοητευτεί από την όλη κατάσταση μου έλεγε ότι αν κατέβουν δύο κόμματα, ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος. «Δηλαδή θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και θα κυνηγάμε την ίδια ψήφο;» αναρωτήθηκε. «Προτιμώ να μείνω εκτός» τόνισε.

Και η Νέα Αριστερά, όμως, δεν θα κατέβει χωριστά στις εκλογές; Το μπέρδεμα είναι μεγάλο. Παλιοί βουλευτές με εμπειρία θεωρούν ότι στο τέλος ο Τσίπρας θα υποχωρήσει. Θα δεχθεί να βάλει στα ψηφοδέλτια του όσους από τους ήδη εκλεγέντες βουλευτές το ζητούν, διότι καλή η ανανέωση αλλά το κυνήγι του σταυρού δεν το ξέρουν.

Κόντρες

Μέσα σε αυτό το σκηνικό της σύγχυσης, παρατηρείται το οξύμωρο: Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται στις εκδηλώσεις όπου μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, ή να κάνουν δηλώσεις ότι μόλις ανακοινώσει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός θα τον ακολουθήσουν. Είτε κάθονται στον εξώστη, είτε στην πλατεία και στην πρώτη σειρά, δίνουν την εικόνα ότι μένουν μέχρι να φύγουν.

Το πολιτικά ορθό θα ήταν και ο Τσίπρας να μην το τραβήξει άλλο και τα στελέχη να πάρουν καθαρές θέσεις. Αυτοί που θα φύγουν να φύγουν και αυτοί που θα μείνουν να μείνουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προσωπικά δεν βλέπω να κατεβάζει ρολά. Πολύ επιλεκτικός είναι ο Τσίπρας και αυτοί που θα μείνουν πίσω δεν θα του χαρίσουν την Κουμουνδούρου. Και πρώτος ο Πολάκης.

Το δια ταύτα είναι ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει «συντεταγμένα» στο κόμμα Τσίπρα ούτε ο Τσίπρας τον θέλει.

Έτοιμος ο Χαρίτσης

Ο Αλέξης Χαρίτσης που ήδη παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, πιθανόν θα είναι από τους πρώτους που θα φύγει από βουλευτής για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Δεν θέλει να αφήσει ξεκρέμαστους τους συνεργάτες του και μαθαίνω ότι ψάχνει για την αποκατάσταση τους.

Τον Ιούνιο, τον «μήνα του θερισμού» έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας για την ανακοίνωση του κόμματος του. Οπότε κοντός ψαλμός αλληλούια. Δεν έχει καταλήξει στο όνομα. Υπό επεξεργασία είναι και το site του νέου κόμματος.

Τεχνικού χαρακτήρα είναι κυρίως οι λεπτομέρειες που έχουν μείνει.

Εκλογές το 2027

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν πιστεύει ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο. Θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί τεχνηέντως αυτό το σενάριο για να συσπειρώσει το κόμμα του. Θα πάει εκλογές στο τέλος της τετραετίας διότι δεν έχει να κερδίσει κάτι αν τις κάνει νωρίτερα.

Ο ίδιος όμως πατάει γκάζι και θα είναι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα.

Συμμετοχή όχι αποχή

Δεν έχει την άποψη ότι θα είναι μεγάλη η αποχή στις επόμενες εκλογές ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Αντίθετα, με βάση τις τάσεις που καταγράφει στις ποιοτικές έρευνες που κάνει, προβλέπει αυξημένη συμμετοχή. Και ο λόγος είναι ότι αυτοί που πηγαίνουν να ψηφίσουν, τις περισσότερες φορές είναι εκείνοι που θέλουν να ρίξουν ψήφο διαμαρτυρίας. Οι πολίτες στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση, έστω κι αν από την άλλη δεν βλέπουν κάποια άλλη πολιτική δύναμη που να συγκεντρώνει την μεγάλη προσδοκία.

Αρνητικό θυμικό

Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, στις στρατηγικές αναλύσεις του, σημειώνει ότι μια πιθανή αυξημένη συμμετοχή αυτών που θα ψηφίσουν με αρνητικό θυμικό, θα μειώσει κι άλλο το ποσοστό της ΝΔ. Ο ίδιος, στις δικές του μετρήσεις, την έχει στο 21,4%, 20 μονάδες κάτω από τις δύο προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Δεν θεωρεί ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ το βλέπει πάλι με κολλημένη την βελόνα. Πήγε λίγο να κουνηθεί μετά το συνέδριο αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού θα δοκιμάσουν τις αντοχές του.