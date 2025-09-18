Ύποπτη δημόσια σιωπή έναν χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι

Όταν εκδόθηκε η έκθεση Ντράγκι πριν από έναν χρόνο, προκλήθηκε – και δικαίως – μεγάλος ντόρος. Ο ντόρος από αναλυτές και λοιπούς συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 12μήνου. Σταμάτησε, ωστόσο, περιέργως μετά την προχθεσινή εκδήλωση της Κομισιόν για την πρώτη της επέτειο, παρουσία της Φον ντερ Λάιεν και του ίδιου του «σούπερ Μάριο». Το θέμα δεν πήρε παρά ελάχιστη δημοσιότητα και σίγουρα όχι στο σημαντικότερο σκέλος του· δηλαδή στο γεγονός ότι ο Ντράγκι ανέφερε πως απαιτούνται 1,2 τρισ. ευρώ επενδύσεις κάθε χρόνο (προσοχή: κάθε χρόνο!) και όχι 800 δισ. ευρώ, όπως είχε αναφέρει πριν από έναν χρόνο. Και αυτό λόγω του 5% που έχει αποφασίσει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ την οποία επικαλέστηκε ο Ιταλός. Κοινώς, το ΝΑΤΟ έχει υπονομεύσει ανοιχτά την έκθεση Ντράγκι. Η στήλη περιμένει αντιδράσεις από όσους ορκίζονταν (μέχρι προχθές!) στην έκθεση αυτή. Συμμερίζονται το τελευταίο έμμεσο συμπέρασμα Ντράγκι; Αν ναι, τι προτείνουν εφεξής;

Εσωτερική ακρίβεια ή «εκδίκηση» των Ελλήνων μικρομεσαίων

Ως «εκδίκηση» των Ελλήνων μικρομεσαίων επιχειρηματιών χαρακτηρίζουν αναλυτές τραπεζών – με τους οποίους ήλθε σε επαφή η στήλη – την έκρηξη τιμών που παρατηρήθηκε τους περασμένους θερινούς μήνες. Από πλευράς ενεργειακών τιμών δεν δικαιολογείται, λένε. Άρα δεν είναι «εισαγόμενος» ο πληθωρισμός, όπως αρέσκονταν να αναφέρουν οι κυβερνώντες από το 2022. Είναι «εσωτερικός», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Οπότε είναι καθαρά θέμα εγχώριας οικονομίας και, άρα, εγχώριας κυβέρνησης. Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις; Στα ενοίκια και στις τιμές προϊόντων μικρών επιχειρήσεων, π.χ. φούρνων. Και αυτό γιατί οι Έλληνες μικροϊδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεων μεταφέρουν αναδρομικά τα ενεργειακά και μισθολογικά κόστη (σ.σ. απανωτές αυξήσεις κατώτατου μισθού). Η στήλη αναρωτιέται τι θα γίνει με τις τιμές, καθώς η κυβέρνηση θα οδεύει σιγά-σιγά προς τις εκλογές και λογικά θα δώσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Κάποτε εκφραζόταν η άποψη στην κυβέρνηση περί φαύλου κύκλου «αύξησης τιμών – αύξησης μισθών». Τώρα η επίσημη θέση είναι πως η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια…

«Χειρουργικές» παρεμβάσεις στο χονδρεμπόριο κρέατος

Όσο για τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» στα ολιγοπώλια, την ιδιωτική υγεία, τις μεταφορές, απλώς μεταφέρονται από κάθε ετήσιο σχέδιο δράσης στο επόμενο. Τελευταία, η στήλη ακούει για παρεμβάσεις στο χονδρεμπόριο (π.χ. του κρέατος), αλλά αυτές πρέπει να είναι «χειρουργικές», λένε οι γνωρίζοντες.

Το θετικό της φετινής ΔΕΘ

Οι αναγνώστες θα μας επιτρέψουν να γυρίσουμε λίγο πίσω στη ΔΕΘ και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Μία πηγή της στήλης, στο ευρύτερο οικονομικό επιτελείο με άριστη γνώση των δημοσίων οικονομικών, επισήμανε πως το πιο θετικό της φετινής ΔΕΘ ήταν ότι άπαντες οι αρχηγοί – δηλαδή όχι μόνο ο πρωθυπουργός αλλά και οι άλλοι πρόεδροι – έλαβαν ως δεδομένο τον δημοσιονομικό χώρο που προβλέπεται για τη χώρα με βάση το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας. Μπορεί η κυβέρνηση να ανακοίνωσε μείωση των άμεσων φόρων και η αντιπολίτευση επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, αλλά όλοι (κυβέρνηση και αντιπολίτευση) δεν αμφισβήτησαν ότι έχουμε διαθέσιμα 3,7 δισ. ευρώ – όσα μας επιτρέπει η Κομισιόν. Αυτή η κοινή πολιτική παραδοχή αποτελεί βάση για πολιτική σταθερότητα, όποιος κι αν αναλάβει τη διακυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, λένε οι ίδιες πηγές.

Έλεγχος και επιτάχυνση στις επενδύσεις

Ένας νόμος που βρίσκεται προς επεξεργασία στις επιτροπές της Βουλής και δύο αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης μέσα σε ένα 24ωρο φαίνεται να έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τον καλύτερο έλεγχο και την επιτάχυνση στην αξιοποίηση των επενδυτικών πόρων. Το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ αφορά την απλοποίηση της εγγραφής πιστώσεων για έργα RRF, τη δημιουργία «γέφυρας» μεταξύ τακτικού προϋπολογισμού και εκταμίευσης των δανειακών πόρων, καθώς και την ενίσχυση του μηχανισμού υλοποίησης. Από την άλλη, οι αποφάσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου αφορούν, μεταξύ άλλων, την ετήσια παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων για όλα τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια και δειγματοληπτικούς επανελέγχους 10%-20% (και ειδικά 30% για υποθέσεις που πιστοποιήθηκαν από ορκωτούς), με δυνατότητα κυρώσεων. Ο «συγχρονισμός» των κινήσεων και το timing τους μάλλον μόνο τυχαία δεν είναι: Ο χρόνος «ζωής» του Ταμείου Ανάκαμψης λιγοστεύει επικίνδυνα, οι φωνές για κακοδιαχείριση κοινοτικών πόρων πληθαίνουν ανησυχητικά και η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού στον τομέα της ταχύτητας υλοποίησης θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Για να δούμε τι θα αλλάξει με τις νέες αυτές κινήσεις.

Η «μεγάλη εικόνα» πίσω από την Επιχείρηση Καλυψώ

Το τελευταίο επεισόδιο της «Επιχείρησης Καλυψώ» (η οποία «τρέχει» από τον Ιούνιο) με την κατάσχεση-μαμούθ των 2.435 container στο λιμάνι του Πειραιά ίσως να μην είναι απλή υπόθεση φοροδιαφυγής ή τελωνειακών παραβιάσεων. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι το θερμόμετρο του ανταγωνισμού διεθνώς έχει ανέβει επικίνδυνα, ειδικά από τότε που ξαναμπήκε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Το σίγουρο είναι πως αποτελεί ιστορικό, πρωτόγνωρο χτύπημα της ΕΕ στο ανεξέλεγκτο εμπόριο από την Κίνα. Έρχεται ως συνέχεια άλλων κινήσεων (περιορισμοί σε Temu, Shein κ.λπ.) και σίγουρα αποτελεί μια κίνηση κλιμάκωσης με προοπτικές νέων επεισοδίων σε έναν εμπορικό πόλεμο που παίρνει διαστάσεις οι οποίες ξεπερνούν το επίπεδο των δασμών. Αν και την υπόθεση την «τρέχει» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αναφέρει πως το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της Ουάσινγκτον, τόσο ως σημείο εισόδου κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη όσο και –προφανώς– επειδή η Cosco κατέχει το 67% του ΟΛΠ.

Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων της Lamda

Εντυπωσιακή βελτίωση μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο 2025 κατέγραψε η LAMDA Development, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού παίκτη στον κλάδο του real estate. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €311 εκατ. (+26% YoY), με το έργο του Ελληνικού να συμβάλλει καταλυτικά (€236 εκατ., +50%). Το EBITDA προ αποτιμήσεων εκτινάχθηκε σε €82 εκατ. (+1,9x), ενώ μετά αποτιμήσεων διαμορφώθηκε σε €237 εκατ. (+4,4x), ενσωματώνοντας κέρδη αποτίμησης €151 εκατ.

Τα εμπορικά κέντρα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό Retail EBITDA €45,5 εκατ. (+4%), με σχεδόν 100% πληρότητα και αύξηση τζίρου καταστημάτων +4%. Οι μαρίνες κατέγραψαν νέο ρεκόρ εσόδων (€16,6 εκατ., +8%) και EBITDA (€10 εκατ., +2%).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) ανήλθε σε €1,59 δισ. ή €9,22/μετοχή (+11,4%), ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού/χαρτοφυλακίου υποχώρησε στο 47,3% (από 50,4%).

Η επίδοση της εισηγμένης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερα μελλοντικά κέρδη, με την υψηλή ζήτηση στις οικιστικές αναπτύξεις και τις προπωλήσεις στο 93% να προσδίδουν ασφάλεια ροών. Η μετοχή εμφανίζει ισχυρά θεμελιώδη που δικαιολογούν θετική αποτίμηση και πιθανή περαιτέρω επενδυτική αναβάθμιση, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Motor Oil: Η νέα τιμή-στόχος

Η Piraeus Securities αναβάθμισε την τιμή-στόχο της Motor Oil στα €30,50 από €29,80, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 20%. Η χρηματιστηριακή στηρίζει την εκτίμηση στις ισχυρές συνθήκες της αγοράς και στις στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις του ομίλου.

Η Motor Oil επωφελείται από τα ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια διύλισης, που παραμένουν άνω των ιστορικών μέσων όρων, ενώ η πλήρης λειτουργία του διυλιστηρίου επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των ευνοϊκών τιμών.

Στο μέτωπο της ενεργειακής μετάβασης, ο όμιλος στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ άνω του 1,5 GW έως το 2027, ενώ η Κυκλική Οικονομία αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα, με εκτιμώμενη συνεισφορά EBITDA άνω των €35 εκατ.

Η συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει τη θέση της εταιρείας. Η αποτίμηση με βάση SOTP προσδιορίζει την αξία της Motor Oil σε €4,7 δισ., εκ των οποίων €3 δισ. προέρχονται από το διυλιστήριο, €1,4 δισ. από τις ΑΠΕ και περίπου €0,3 δισ. από την Κυκλική Οικονομία.

Noval Property: «Ομπρέλα» το ισχυρό χαρτοφυλάκιο

Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε στο ‘α εξάμηνο η Noval Property, με έσοδα από μισθώματα €17,66 εκατ. (+11%) και a-EBITDA €11,03 εκατ. (+17%), επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου της. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €19,7 εκατ., επηρεασμένα από χαμηλότερα κέρδη αναπροσαρμογών και μειωμένα χρηματοοικονομικά έσοδα. Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή (Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 2,38x), ενώ οι δείκτες μόχλευσης και LTV υποχώρησαν (29,1% από 31%), ενισχύοντας την κεφαλαιακή ευρωστία. Σημαντικές επενδύσεις σε βιοκλιματικά κτήρια (LEED Gold/Platinum) και ενεργητική διαχείριση μισθώσεων δείχνουν στρατηγική εστίαση σε βιώσιμη ανάπτυξη. Συνολικά, η εταιρεία διατηρεί θετικές προοπτικές, παρά τη μείωση κερδών σε ετήσια βάση, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο και προοπτική περαιτέρω αύξησης εσόδων.